Nach Mitglieder-Votum bemühen sich Stadt und TSV um Einigung

Vier Tage nach der außerordentlichen Mitgliederversammlung des TSV Dachau 1865, bei der sich der Verein mehrheitlich gegen den Stadtrat gestellt und damit – angesichts geltender Beschlusslage – den Bau eines neuen Sportparks an der Theodor-Heuss-Straße praktisch unmöglich hat (wir berichteten), herrscht weiterhin Ratlosigkeit auf der einen und Kampfbereitschaft auf der anderen Seite.

Dachau –

Oberbürgermeister Florian Hartmann beruft sich weiter auf den Stadtratsbeschluss, der besagt, dass der TSV sein gesamtes Vermögen in die Aussiedlung seiner maroden Sportflächen an der Jahnstraße einbringen soll. Diesen Beschluss nun zu ändern, dafür habe er zuletzt „wenig Bereitschaft bei den Stadträten gesehen“. Er wolle sich daher weiter für die vor einigen Wochen gemeinsam mit TSV-Vorsitzendem Wolfgang Moll erarbeitete Variante einsetzen. Derzufolge soll das Stammgelände an der Jahnstraße aufgelöst und stattdessen im Sportpark Ost an der Alten Römerstraße ein Kunstrasenplatz sowie eine Leichtathletikanlage errichtet werden; östlich der Theodor-Heuss-Straße solle zudem ein neuer Sportpark gebaut werden, inklusive zweier Turnhallen, einer Rasensportfläche, einer Vereinsgaststätte sowie der TSV-Geschäftsstelle. „Im Sinne des Sports“, so Hartmann, „werde ich weiter für diese Lösung werben und alle dafür notwendigen Schritte einleiten.“ Irgendwann, so der OB weiter, hoffe er, „dass der Verein die Vorteile dieser Variante erkennt“. Dies scheint allerdings fraglich. Denn der von Hartmann skizzierte Vorschlag – der übrigens auch beinhaltet, dass der TSV die Flächen an der Theodor-Heuss-Straße wird kaufen dürfen – kam während der Mitgliederversammlung am Freitagabend gar nicht zur Sprache. Auch in dem zehn Punkte umfassenden Positionspapier, das TSV-Vorsitzender Wolfgang Moll im Nachgang zur Versammlung zusammengestellt hat, ist davon keine Rede. Stattdessen ging es um Grundsätzliches. Moll fasst es in seinem Positionspapier unter anderem so zusammen, dass ein „nahezu unerträgliches Ausmaß annehmender Sanierungsstau“ bei den TSV-Sportstätten bestehe und dass er eine Aussiedelung nur verantworten könne, wenn er einen „adäquaten, zeitgemäßen und zukunftsweisenden Ersatz für seinen bisherigen Sportbetrieb in Aussicht“ habe. Dass die Versammlung am Freitag hitzig und „der eine oder andere Redebeitrag die Sachebene verlassen hat“, bedauert Moll jedoch. Allerdings hätten nicht nur seine Vereinsmitglieder rhetorisch teilweise über das Ziel hinaus geschossen: Selbst die eine oder der andere Stadtratskollege sei durch „respektlose Gestik“ und „unhöfliche Kommentare“ aufgefallen. Er selbst halte derweil an seinem Kernargument fest: Der „Dachauer Süden“ erwarte in den kommenden Jahren Investitionen in Höhe von mindestens 47 Millionen Euro, bei denen laut Moll „keinerlei Gegenfinanzierung zu erwarten ist“. Seinem TSV, „einem Jahrhunderte alten Traditionsverein“, werde dagegen bezüglich seines Eigentums „das Leben schwer gemacht“. Dies, so Moll, könne er nicht verstehen – und noch viel weniger werde er es akzeptieren.

Am Mittwoch, 14. November, im Haupt- und Finanzausschuss, hat er ab 14.30 Uhr direkt die Gelegenheit, seinen Standpunkt zu vertreten.