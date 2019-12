Nach Parkhaus-Ende: Eishalle könnte auf freie Fläche neben Bahnhof

In den vergangenen Wochen war es ruhig geworden um das geplante Dachauer Eisstadion. Das jüngst abgeblasene Parkhaus am Bahnhof (wir berichteten) könnte jetzt aber wieder etwas Schwung in die eigentlich schon beendete Diskussion bringen.

Die ÜB-Fraktion nämlich stellte sich „nun, nachdem das Parkhaus nicht zustande kommt, die Frage, wie die Fläche der heutigen Kleingartenanlage östlich der Bahn alternativ genutzt werden könnte“? Die Antwort: eventuell für eine neue Eishalle!

Aus diesem Grund will die ÜB das städtische Bauamt prüfen lassen, ob das Grundstück geeignet wäre, darauf eine städtische Eishalle planerisch unterzubringen. „Aus unserer Sicht“, schreibt die ÜB, „ist es wünschenswert, die zentral gelegene Fläche, auf der ursprünglich ein P&R-Parkhaus vorgesehen war, für die Bürgerinnen und Bürger zu nutzen“. Eine städtische Eishalle, für die bislang „kein wirklich überzeugender Standort im Stadtgebiet“ gefunden worden sei, würden laut ÜB „diesem Gedanken gut entsprechen“.

Diese Lösung, also eine Eishalle neben dem Bahnhof, hätte nach Meinung der ÜB-Stadträte Rainer Rösch und Dr. Peter Gampenrieder den großen Vorteil, dass die Einrichtung „öffentlich hervorragend angebunden“ wäre und „daher der Parkplatzbedarf entsprechend klein gehalten werden könnte“. Zudem würde dem ASV Dachau – abgesehen von einem möglicherweise schnelleren Scherer-Hallen-Neubau – „die mittel- und langfristige Möglichkeit einer geordneten räumlichen Entwicklung gesichert werden“.

Gerade die räumliche Entwicklung des ASV beziehungsweise die beengten Verhältnisse im Sportgelände an der Gröbenrieder Straße waren in den vergangenen Monaten der Grund, warum sowohl der ASV, als auch der ESV Dachau Woodpeckers skeptisch waren, die geplante Eislaufbahn an das südliche Ende des ASV-Geländes zu bauen.

Insofern ist für ESV-Vorsitzenden Stefan Steurer der Vorstoß der ÜB gut: „Wir finden es positiv, doch noch einmal über einen anderen Standort zu reden. Wir sind immer offen für Vorschläge!“ Klar, gibt Steurer zu, ob die rund 10 000 Quadratmeter große Fläche östlich des Bahnhofs „von den Größenverhältnissen für eine Eishalle ausreichen“ würde, sei fraglich. Aber immerhin müssten dort – anders als an der Gröbenrieder Straße – keine Bäume abgeholzt werden.

Dass die Verkehrsproblematik rund um den Bahnhof, die ja letztlich auch das Aus für das geplante Parkhaus bedeutet hatte, am Ende auch die Eishallen-Idee der ÜB beenden könnte, ist Steurer klar, denn: „Natürlich ist der Standort am Bahnhof besser an den Nahverkehr angebunden als am ASV. Aber ganz ohne Autos wird es nicht gehen.“ Gerade Eishockeyspieler „ab 16 aufwärts haben relativ großes Gepäck.“ Dass eine gegnerische Mannschaft jemals mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Dachau gekommen sei, das, so Steurer, habe er „noch nie erlebt“.

Ob die Stadträte der Idee der ÜB eine Chance geben und diese tatsächlich vom Bauamt prüfen lassen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Offiziell ist die Eisbahn-Standortfrage ja seit April beendet: Die Anlage soll zum ASV. Weiterhin unbeantwortet ist nur noch die Frage, wie die geplante Eisbahn aussehen soll: Wird es eine richtige Halle oder nur eine überdachte Freieisfläche? Die Prüfungen hierzu dauern an. STEFANIE ZIPFER