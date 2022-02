Gastronomen in Dachau: Weg mit der 2G-Regel

Familie Fracasso vom „Roma“ ist noch enger zusammengewachsen (v.l.): Gianluca, Mina, Adina und Fabio; nicht auf dem Bild Augusto Fracasso. © Simone Wester

Die Dachauer Gastronomen sind froh über die Aufhebung der Sperrstunde. Noch mehr würden sie sich aber freuen, wenn die Politik bald die 2G-Regel kippen würde.

Dachau – 2020 änderte sich wegen eines Virus das Leben der Menschen fast von einem Tag auf den anderen radikal. Auch in Dachau. Die Dachauer Nachrichten sprachen damals unter anderem mit einigen Gastronomen, was der Lockdown für sie persönlich bedeutet. Jetzt, knapp zwei Jahre später, fragten wir dort erneut nach. Anlass war unter anderem die Abschaffung der Sperrstunde in der vergangenen Woche.

Die große Euphorie aufgrund der aufgehobenen Sperrstunde in Bayern mag beispielsweise bei Roma Schmuttermaier nicht unbedingt aufkommen. „Das ist jetzt kein Game-Changer“, so der Geschäftsführer von „Rind & Rebe“ in Dachau, obwohl er natürlich froh ist, dass er durch die Aufhebung der Sperrstunde vor allem am Wochenende keine Gäste mehr „rausschmeißen muss“.

Nach Streichung der Sperrstunde: Dachauer Gastroszene fordert Aufhebung von 2G

Der 32-Jährige hat seit Mitte Januar sein Restaurant komplett geschlossen – die Belegschaft ist wegen Corona-Fällen und Quarantäne-Vorschriften im „Corona-Urlaub“. Wann er das „Rind & Rebe“ wieder aufsperren wird, steht noch nicht fest. „Wir machen auf, wenn es Sinn und Spaß macht“, so der Dachauer Gastronom.

Das bedeutet für ihn konkret, wenn die Inzidenzen runtergehen und wenn auch die Politik die 2G-Regel in der Gastronomie überdenkt. „Uns fehlen die Ungeimpften und die Partner der Geimpften“, klagt Schmuttermaier. Er überlegt – natürlich augenzwinkernd – ob er sich „eine Friseurin mit reinstellt“, da dort ja mittlerweile nur noch 3G erforderlich ist.

Das Ende der 2G-Regel wünscht sich auch die Familie Fracasso vom „Ristorante Roma“ in Dachau. „Die Tests finde ich sogar sicherer“, so Adina Fracasso, die zusammen mit ihrem Mann Augusto, den Söhnen Fabio und Gianluca und Schwiegertochter Mina den Laden am Laufen hält. Und das auch bestens durch die zwei Jahre Pandemie geschafft hat. Nach schlaflosen Nächten und vielen Tränen zu Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020, etlichen Lockdowns und vielen Auf und Abs ziehen die Fracassos mit ihrem Team eine positive Bilanz. „Wir sind als Familie und als Team noch enger zusammengewachsen und stärker geworden“, betont Mina Fracasso.

Dank der vielen treuen Stammgäste, die in Lockdown-Zeiten mit Bestellungen zum Abholen dazu beigetragen haben, dass der Betrieb am Laufen gehalten wurde und niemand entlassen werden musste, steht das „Roma“ jetzt auf soliden Beinen. „Wir mussten niemanden entlassen, im Gegenteil. Momentan suchen wir sogar einen Pizzabäcker und einen Koch“, freut sich Adina Fracasso, die froh ist, die „zwei harten Jahre“ hinter sich gelassen zu haben.

Sie freut sich jetzt schon darauf, hoffentlich in einigen Wochen niemandem mehr an der Eingangstür nach dem Impfnachweis fragen zu müssen. Und auch niemanden mehr wegschicken zu müssen, der seinen Nachweis vergessen hat, auch wenn sie diesen Gast womöglich seit Jahren kennt. Das Roma-Team hält sich strikt an die Vorgaben.

Dankbar ist die Familie Fracasso, die seit 45 Jahren für das „Ristorante Roma“ verantwortlich zeichnet, nicht nur für ihre treuen Stammkunden. Die staatlichen Hilfen und das Entgegenkommen von Krankenkassen und Finanzamt hätten auch dazu beigetragen, dass das Traditionslokal heil durch die Krise gekommen ist. Jetzt hofft die Familie, dass die Auflagen nach und nach gelockert werden und sich wieder mehr Gäste ins Lokal trauen.

Das Reservierungsbuch fürs Wochenende ist zwar voll, doch noch gibt es einige Stammgäste, die sich wegen Omikron Sorgen machen. Dank der Aufhebung der Sperrstunde dürfen nun zumindest die Gäste wieder länger sitzen bleiben.

Gute Stimmung unter den Gästen und mittlerweile wieder eine volle Gaststube hat auch Michail Kareklas, Pächter des griechischen Restaurants „Bakalikon“ in der Dachauer Altstadt. Das war vor zwei Jahren noch ganz anders. „Der erste Lockdown war ein Schock“, erinnert sich Kareklas. Damals seien acht seiner insgesamt 16 Mitarbeiter nach Griechenland zurückgegangen – freiwillig.

Vor allem den zweiten Lockdown, als er monatelang keine Gäste bewirten durfte, beschreibt der Gastronom als „sehr schwere Zeit“. Damals kündigten ihm noch einmal drei Mitarbeiter, und schließlich stand er selbst in der Küche, um das To-Go-Geschäft aufrecht erhalten zu können.

Genau das Mitnahmegeschäft war für die Familie Kareklas lebensrettend. Und natürlich die Hilfen der Bundesregierung. „Respekt und Danke an den deutschen Staat“, schwärmt der gebürtige Grieche, der erzählt, dass die Hilfen damals sehr schnell gekommen seien. Dank der Treue seiner Gäste sei mittlerweile wieder „alles wie früher“.

Über die Aufhebung der Sperrstunde ist er zwar froh, doch auch mit dieser sei es hervorragend gelaufen. Alle Gäste seien „super“ gewesen und sehr verständnisvoll. Auch sein Team konnte er wieder aufstocken. Doch einige frühere Mitarbeiter haben der Gastronomie für immer den Rücken gekehrt.

Simone Wester