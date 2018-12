Hohe Haftstrafen für drei junge Männer

Drei junge Männer verübten in Dachau eine Reihe von Straftaten. Dafür wurden sie nun hart bestraft.

Nach Überfall auf Dachauer Tankstelle und Shisha-Bar

von Angela Walser schließen

Sie waren jung und voller Flausen im Kopf, doch heuer im Januar schossen drei Burschen (17, 19 und 22 Jahre) weit über das Ziel hinaus. In Dachau überfielen sie eine Tankstelle und eine Spielothek und brachen in eine Shisha-Bar ein (wir berichteten). Der Jüngste von ihnen verliebte sich zudem in eine 13-Jährige, filmte den gemeinsamen Geschlechtsverkehr und zeigte das Video seinen Spezln. Gestern wurden die beiden jüngeren Angeklagten zu langen Jugendstrafen verurteilt.