Ins falsche Bad eingebrochen

26-jähriger Dachauer sperrt sich aus und jagt seiner Nachbarin einen Schreck ein

Was für ein Schreck: Die 24-jährige Bewohnerin eines Reihenhauses in der Münchner Straße hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag plötzlich verdächtige Geräusche aus ihrem Badezimmer gehört. Sie vermutete dort einen Einbrecher und alarmierte die Polizei.