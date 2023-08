Nachhaltiger Volksfest-Genuss: Essensreste landen nicht in der Tonne

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Mit dem Bollerwagen übers Volksfest: Jeden Abend gegen 23 Uhr machen sich die Essensrestesammler Christoph Zacherl, Michaela Ban und Stefan M. (v. l.) auf den Weg, um Übriggebliebenes zu sammeln. Schausteller Paul Tille (2. v. l.) macht gern mit. Wir sind das letzte Glied vor der Tonne! Michaela Ban vom Verein Foodsharing © no

Das diesjährige Volksfest, so viel zeichnet sich schon jetzt ab, ist ein voller Erfolg: zufriedene Wirte, zufriedene Schausteller, zufriedene Besucher. Doch auch die Ökobilanz kann sich sehen lassen. Dank der Dachauer Tafel und dem Verein Foodsharing landen immer weniger Essensreste in der Tonne.

Dachau – Hendl, Würstl, Ofenkartoffeln, Strudel, Schokofrüchte, Zuckerwatte – die Liste der Köstlichkeiten, die es auf dem Volksfest gibt, lässt sich noch lange fortsetzen. Doch in früheren Jahren war es oft genug so, dass die Reste, also das, was am Ende der Volksfesttage nicht hatte verkauft werden können, weggeschmissen wurde. Dass darunter auch noch durchaus genießbare Lebensmittel waren, wurde hingenommen.

Die Dachauer Tafel und der Verein Foodsharer (zu deutsch die „Essensteiler“) haben sich seit einigen Jahren aber auf die Fahnen geschrieben, diese Verschwendung, die ja nicht nur auf Volksfesten, sondern auch in Supermärkten, Lebensmittelhandlungen oder Restaurants stattfand, zu beenden. Die Tafel verteilt ihre von Unternehmen oder Gastronomen gespendeten Lebensmittel dabei an Bedürftige oder gibt sie gegen ein geringes Entgelt in ihren Läden ab.

Der Verein Foodsharing, dessen Dachauer Ortsgruppe mittlerweile 170 Mitglieder hat, sieht sich als weiteres Glied in der Reste-Rettungs-Kette. Das Essen wird dabei – wie der englische Name besagt – kostenfrei meist von privat zu privat im Bekanntenkreis oder der Nachbarschaft geteilt. Zudem stellen die ehrenamtlichen Mitglieder auch öffentlich zugängliche Regale auf, von denen sich Passanten gern bedienen können. Über die Plattform www.foodsharing.de können – nach entsprechender Anmeldung – auch Essenskörbe bestellt werden.

Auf dem Dachauer Volksfest sind beide Organisationen aktiv. Die Tafel, wie der stellvertretende Vorsitzende Albert Solleder erklärt, arbeitet seit 2014 mit Festwirt Ewald Zechner zusammen. Im Regelfall am Morgen nach dem letzten Volksfesttag – beziehungsweise der politischen Kundgebung am Dienstag – machen sich die Tafel-Mitarbeiter mit ein oder zwei Kühlwägen bereit. „Wir rechnen nicht damit, aber wir stehen Gewehr bei Fuß, dass Herr Zechner uns anruft“, so Solleder. Wie viel Waren es am Ende werden, so der Tafel-Mann, „erfahren wir dann erst, wenn wir vor Ort sind“. Grundsätzlich, so lobt er, laufe die Zusammenarbeit mit dem Dachauer Festwirt gut. „Herr Zechner war uns von Beginn an wohlgesonnen!“

Was die Tafel dabei gespendet bekommt: Hendl, Salate und Käse; beziehungsweise „alles, was man noch ein paar Tage in der Kühlung lagern kann“. Im vergangenen Jahr sei die Ausbeute „reichlich“ gewesen, „zwei Gefriertruhen“ hätten mit den Resten gefüllt werden können. Ob es heuer, nach der Söder-Kundgebung, wieder so viel abzuholen gilt, wagt Solleder noch nicht abzuschätzen.

Die Mitglieder des Vereins Foodsharing halten sich dagegen an die Standbetreiber, wie Foodsharing-Sprecherin Michaela Ban erklärt. In der Woche vor Volksfestbeginn habe sie bei der Stadt angefragt und – nach entsprechendem Placet – ihr Konzept bei den Schaustellern vorgestellt. „Bis auf zwei Standl machen alle mit“!

Und das Konzept geht so: Jeden Abend gegen 22.45 Uhr machen sich zwei oder drei Foodsharer mit einem Bollerwagen auf den Weg übers Volksfest. An den Ständen sammeln sie dann Früchte, Salate oder Gemüse ein. Die Ausbeute ist dabei oft genug „minimal“, wie Ban zufrieden erklärt. Zufrieden? „Natürlich! Die Standleute kalkulieren super, es bleibt fast nix übrig. Und das ist ja unser Ziel!“ Der Foodsharing-Bewegung gehe es nämlich nicht ums Haben oder Bekommen – wie etwa der Tafel – sondern allein ums Wegwerfen. „Wir sind das letzte Glied vor der Tonne“, so Ban. Dass die Tafel, die ja vorwiegend sozialen Zwecken diene, daher meist bevorzugt beliefert werde, sei daher völlig okay. „Das ist gewollt!“

Der mehr oder weniger gut gefüllte Bollerwagen ihrer Foodsharing-Kollegen werde derzeit „vor allem an privat“ verteilt. Für den letzten Volksfestabend, da ist sie sich sicher, werden die Kollegen dann aber wohl mehr zu tun haben. Denn, klar: Vor der Fahrt zum nächsten Volksfest wollen die Standbetreiber ihre Kühlschränke restlos leeren.

Übrigens retten die Foodsharer nicht nur die Reste der Standbetreiber. Auch Privatleute, die beispielsweise in Urlaub fahren und ihre Vorräte nicht mehr vor der Abreise aufessen können, dürfen sich an die Foodsharer wenden (www.foodsharing.de).