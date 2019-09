Geringe Dialogbereitschaft führt zu Nasenbeinbruch

Einen interessanten Einblick in die Seele der Menschen im Dachauer Land gestattete gestern ein Körperverletzungsprozess vor dem Amtsgericht.

Dachau –Jedenfalls lohnt es sich, auf die beiden Protagonisten des Falles näher einzugehen. Beide sind jung und unerschrocken. Ihre Dialogbereitschaft ist gering, ihre Sprache schnörkellos, ihr Faustschlag hart, ihre Nehmerqualitäten respektabel.

Die Geschichte beginnt, als der Faschingsumzug in Indersdorf zu Ende ist. Gegen 16.15 Uhr an jenem 3. Februar dieses Jahres strömten die Massen dem Marktplatz entgegen, wo die Bars die Narren anzogen, wie ein Wasserloch die Tiere der Savanne. Freilich gab’s an den Tresen frischen Alkohol statt abgestandenes H2O, was aber für unsere Geschichte nicht von größerer Bedeutung ist, da unsere beiden Protagonisten nach eigenem Dafürhalten nur „leicht angetrunken“ waren.

Wichtiger ist, dass es irgendwann vor dem Fasching auf einer Baustelle Streit zwischen den Protagonisten gegeben hatte. Nun ist der spätere Täter (20) von Beruf Maurer und lebt in Gundackersdorf und das spätere Opfer (32) Landwirt mit Wohnsitz in Wagenried. Warum sie zwischen Ziegelsteinen und Mörtel aneinander gerieten, wurde in der Hauptverhandlung nicht näher beleuchtet. Sicher ist, dass der Landwirt, der den Maurer „grob kennt“, während des Pilgerns zu den Bars „was reden“ wollte.

Zunächst ging die Sache gut. Der Landwirt vor Gericht im Zeugenstand: „Ea is gleich aggressiv gewoadn und hod mi am Krawattl gepackt. I hob eahm dann ogschobn. Dann hom mia uns getrennt.“ Kurz darauf begegneten sich die beiden Protagonisten erneut, oder wie der Maurer bei seiner Einlassung meinte: „Ea hod si duach de Menge gegrobn. I hob den Eindruck kabd, ea wui auf mi losgehn.“ Was folgte, beschrieb der Landwirt so: „I hob oan Einschlog gspürt. Dann woaß i nix mehr.“

Die Folgen des „Einschlogs“ fasste der Staatsanwalt so zusammen: „Das Blut ist durch halb Indersdorf gespritzt.“ Der behandelnde Arzt im Dachauer Krankenhaus wiederum verwendete in seinem Bulletin fürs Gericht reichlich Fachchinesisch. Das einzige Wort, was deutlich zu verstehen war, lautete: Nasenbeinbruch.

Der Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe in Höhe von 3600 Euro für den geständigen, nicht vorbestraften 20-jährigen Maurer. Er sei dabei nach Erwachsenenstrafrecht abzuurteilen. Verteidiger Adrian Wiedenmann sowie Richter Daniel Dorner waren anderer Meinung. Unter Anwendung von Jugendstrafrecht verurteilte der Vorsitzende den Angeklagten schließlich zu einem Arbeitswochenende.

Unsere beiden Protagonisten haben seit dem Vorfall „ausgredt“ und gehen getrennte Wege. Der Maurer hatte sich schon wenige Tage nach dem Umzug entschuldigt und dem Landwirt 2000 Euro Schmerzensgeld überwiesen. Die Nase sei damals „schief dran“ gewesen, so der Landwirt, und sie tue ihm auch heute noch ein „bissl weh“. Aber der Arzt habe sie fachgerecht und ohne Operation wieder gerade biegen können.