Nachwuchs in der Politikerfamilie Staffler

Stolze Eltern: Katrin und Emanuel Staffler mit ihrem Laurentius. © privat

CSU-Bundestagsabgeordnete Katrin Staffler (37) und Ehemann Emanuel (35) sind stolze Eltern eines Buben geworden: Laurentius.

Dachau/Fürstenfeldbruck - Laurentius kam mit 3960 Gramm Gewicht und 57 Zentimetern Größe am 26. Januar in Starnberg zur Welt. Ein richtiger Wonneproppen also, der im Hause Staffler nun den Ton angibt und das Leben seiner Eltern durcheinander wirbelt.

Dass man den frischgebackenen Papa mittags mit dem Kinderwagen auf der Straße antrifft statt in seinem Bürgermeisterbüro im Türkenfelder Rathaus, gehört zum neuen Alltag. „Der Rhythmus hat sich geändert“, berichtet Emanuel Staffler. „Die Nächte sind kurz, aber es wird schon besser.“

Auch Mama Katrin betont, dass Laurentius ein sehr braves Baby ist. „Außer er hat Hunger, dann kann es durchaus auch lauter werden.“ Froh waren die jungen Eltern übrigens, dass sie bereits nach wenigen Tagen in der Klinik mit ihrem Baby daheim waren.

