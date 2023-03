Nächster Schritt der Stadt zum neuen Bahnhofsquartier - Doch es gibt Probleme mit der Bahn

Von: Stefanie Zipfer

So könnte er in Zukunft aussehen: der Platz zwischen ZOB und Bahnhof. © ASTOC ARCHITECTS AND PLANNERS

Der Bauausschuss hat in seiner jüngsten Sitzung den städtebaulichen Entwurf für die Neugestaltung des Dachauer Bahnhofs gebilligt. Damit kann das Bebauungsplanverfahren für das Großprojekt nun offiziell beginnen.

Dachau – Ob und wie diese Pläne je umgesetzt werden, entscheidet am Ende aber die Bahn. Und das verheißt nichts Gutes.

Der nächste Schritt hin zu einem modernen Busbahnhof inmitten eines urbanen Bahnhofsviertels ist gemacht. Einstimmig beschloss der Bauausschuss in seiner Sitzung den städtebaulichen Entwurf des Kölner Planungsbüros Astoc Architects and Planners GmbH. Damit kann nun die geschätzt drei Jahre dauernde Bauleitplanung beginnen. An deren Ende hat die Bahn dann Baurecht und kann das, was in jahrelanger Arbeit mit Stadt, Bürgern und allen am Bau beteiligten Genehmigungsbehörden ausgehandelt wurde, auch umsetzen. Wenn sie will.

Denn dass sie will, ist laut Oberbürgermeister Florian Hartmann gar nicht mehr so sicher. Noch vor einem Jahr hatte Hartmann die Zusammenarbeit mit der Bahn, die sich in anderen Dingen als notorisch kompliziert erweist, beim Bahnhofsprojekt als erfrischend kooperativ bezeichnet. Nun aber habe eine der beteiligten Bahn-Untergesellschaften nach einem internen Wechsel der Zuständigkeiten aber ihre Meinung geändert und das Projekt insgesamt „in Frage gestellt“.

Was das für die Zukunft konkret bedeutet, konnte Hartmann nicht sagen. Er gehe allerdings weiter davon aus, dass die „Bahn bereit ist, das Projekt umzusetzen“. Der zuständige Abteilungsleiter Bahn im Bundesverkehrsministerium habe der Stadtverwaltung jedenfalls geraten, die Großbaumaßnahme erstmal sinnvoll fortzuführen: „Sie haben die Planungshoheit, also machen Sie’s einfach“, soll Bauamtsleiter Moritz Reinhold auf beunruhigte Nachfrage in Berlin gesagt worden sein.

Diese Planungshoheit billigte nun einen Entwurf, der den Bau eines 26 Haltestellen bietenden Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) entlang der Frühlingstraße vorsieht.

Die Frühlingstraße selbst wird dann zu einem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich, die Fahrbahnbreite auf 6,5 Meter reduziert. Für die Verkehrsteilnehmer dort gilt Tempo 20. Oberirdisch wird es nur noch 26 Parkplätze geben, unter dem ZOB soll nach den Astoc-Plänen aber eine Tiefgarage mit Platz für zirka 200 Autos entstehen.

Über beziehungsweise hinter dem ZOB in Richtung der Gleise werden drei Gebäuderiegel gebaut. Die Gebäudeteile direkt an den Gleisen sollen fünf Geschosse und eine Höhe von je 19,85 Meter haben. Die aufgeständerten Gebäudeteile direkt an der Frühlingstraße dagegen werden mit drei Geschossen beziehungsweise einer Gesamthöhe von 13,25 Metern etwas flacher.

Am Bahnhofsplatz selbst bleibt abgesehen vom historischen Bahnhofsgebäude ebenfalls kein Stein auf dem anderen. Entsprechend dem Sieger-Entwurf der Astoc-Architekten soll es gegenüber dem alten Bahnhofsbau einen sogenannten Solitär, also ein fünfgeschossiges Gebäude mit einer Bruttogeschossfläche (BGF) von 3671 Quadratmetern geben. Im Süden des Bahnhofsgebäudes ist zudem ein viergeschossiger Bau in L-Form mit einer BGF von 4876 Quadratmetern geplant.

Mit der ZOB-Bebauung entlang der Frühlingstraße, für die knapp 10 000 Quadratmeter BGF eingeplant sind, stehen damit rund 18 240 Quadratmeter Bruttogeschossfläche zur Verfügung, die für Büros, Dienstleistungen, Einzelhandel und Bahnmitarbeiterwohnungen genutzt werden können.

Da den Verantwortlichen sowohl bei der Stadt, als auch im Stadtrat besonders wichtig ist, aus dem altehrwürdigen Dachauer Bahnhof eine „Mobilitätsdrehscheibe“ zu machen, bei der das Auto explizit nachrangig behandelt werden soll, sehen die Astoc-Pläne unter dem L-förmigen Bau am Bahnhofsplatz eine 1000 Plätze bietende Fahrradtiefgarage vor sowie eine separate Radunterführung. Die Aufenthaltsqualität des neuen „Quartiers“, wie es Astoc-Architekt Sebastian Hermann nannte, soll zudem durch Baumgruppen, Grünflächen sowie einem Biergarten sichergestellt werden.

CSU-Stadträtin Gertrud Schmidt-Podolsky stimmte dem Entwurf zwar zu, fand aber am Ende doch, dass die Neubebauung „sehr massiv“ werde. Ihre Hoffnung: dass im nun folgenden Bebauungsplanverfahren vielleicht manches gestrichen werden kann: „Ich denke dabei aber an die Höhenentwicklung, nicht an Parkplätze!“

Ihr Fraktionskollege August Haas wiederholte auch den alten CSU-Kritikpunkt, dass es von den nördlichen ZOB-Bushaltestellen doch ganz schön weit sei zum Bahnhof. Ob man nicht ein Laufband wie am Flughafen bauen könne, zur Steigerung der Attraktivität der Anlage?

OB Florian Hartmann lehnte ab. Schon allein aus Platzgründen dürfte ein Förderband nicht funktionieren. Eine Reduzierung der Bruttogeschossfläche bei den Neubauten hielt er ebenfalls für wenig sinnvoll. Die Motivation der Bahn, die Pläne umzusetzen, sinke unter Umständen nämlich mit jedem Quadratmeter, den man sie nicht bebauen lasse. In Summe war er aber ohnehin der Meinung: „Ja, es wird massiv. Aber in diesem Umfeld können wir das machen.“