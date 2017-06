Nächtliche Dreharbeiten am Klagenfurter Platz

Das ZDF dreht wieder für die Sendung „Aktenzeichen XY“ in Dachau. Diesmal verschlägt es Kameramänner, Beleuchter und Regisseure in den Süden der Stadt.

Für die Dreharbeiten am Heideweg sowie am Klagenfurter Platz in Dachau-Süd gibt es Parkverbotszonen vom heutigen Donnerstag ab 18 Uhr bis zum morgigen Freitag um 1 Uhr morgens. Diese sind entsprechend ausgeschildert. Zudem wird es von 22.15 bis 0 Uhr Intervallsperrungen des Heideweges geben. Insgesamt werden die Dreh- sowie Aufräumarbeiten bis 4 Uhr dauern. Der Hauptamtsleiter der Stadt Dachau Josef Hermann verkündet außerdem: „Am 13. Juni wird dann in der Moosstraße gedreht“. Sollten an der Moosstraße ebenfalls Parkverbote nötig sein, werden entsprechende Schilder darauf rechtzeitig hinweisen.

mik