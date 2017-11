Vandalismus am Gerichtsgebäude

Ein Fall von Vandalismus am Gebäude des Amtsgerichts in Dachau beschäftigt die Polizeiinspektion Dachau. Jetzt haben einige Randalierer einen Schaden angerichtet.

Dachau– Zu einem nächtlichen Treffpunkt hat sich laut Polizei der Vorplatz des Amtsgerichts in Dachau entwickelt. Trotz der dortigen Videoüberwachung haben sich mehrere Personen dazu hinreißen lassen, diverse Glasflaschen an der Fassade und den Fenstern zu zerschlagen und die Kronkorken an den Fensterbrettern zu öffnen. Dabei ist ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstanden, außerdem erhebliche Kosten durch die Reinigung des Areals von Glasscherben. Die Täter müssen neben dem Strafverfahren für den entstandenen Schaden gerade stehen.