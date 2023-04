Nächtlicher Ausraster: 52-Jähriger für Angriff auf seine Nachbarn zu Geldstrafe verurteilt

Von: Stefanie Zipfer

Ein 52-Jähriger beschädigte die Haustür seines Nachbarn mit dessen Briefkasten. Dafür erhielt er nun eine Geldstrafe. © IMAGO / U. J. Alexander

Das Amtsgericht Dachau verurteilt einem 52-Jährigen für seinen Angriff auf seine Nachbarn zu einer Geldstrafe.

Dachau – Zehn Jahre lang lebte er in seinem Häusl im Landkreis Dachau. „A Holzhüttn mit a paar Ziegeln drumrum“, sei es, „da drin hörst und spürst du jede Bewegung“. Doch irgendwann Anfang 2022, so erinnert sich der 52-Jährige heute, sei es vorbei gewesen mit der Ruhe.

Dann nämlich sei sein bisheriger Nachbar aus der unteren Wohnung des Zwei-Parteien-Hauses aus- und eine vierköpfige Familie aus Nigeria eingezogen. Das friedliche Leben des im Schichtdienst arbeitenden Junggesellen, so schildert er es zumindest, sei dann untertags durch lärmende Kinder gestört worden. „Ich konnte nicht mehr schlafen. Einmal habe ich sogar meine Nachtschicht verpasst.“

Nigerianische Nachbarn störten sich an nächtlicher, lauter Musik

Doch das, was der Monteur gestern so rührselig vor dem Dachauer Amtsgericht schilderte, ist nur die eine Seite der Geschichte. Die andere Seite schilderten die nigerianischen Nachbarn. Und diese Geschichte lautete im Kern folgendermaßen:

Am 3. August 2022 sei der 52-Jährige spätabends von seiner Arbeit nach Hause gekommen. Gegen Mitternacht habe er dann in seiner Wohnung im ersten Stock so laut die Musik aufgedreht, dass die beiden im Erdgeschoss schlafenden Kleinkinder aufgewacht und in ihren Bettchen sogar angefangen hätten zu tanzen.

Der 37-jährige Familienvater klingelte daraufhin beim Nachbarn oben mit der Bitte, doch etwas leiser zu sein, die Kinder müssten schlafen. Ob der 37-Jährige seinen Nachbarn dabei mit dem Tode bedrohte, wie der 52-Jährige behauptete, oder ob der 52-Jährige den Familienvater und dessen Kinder rassistisch beleidigte, wie dieser erklärte, ließ sich in der gestrigen Verhandlung nicht mehr eindeutig nachweisen.

52-Jähriger rastet aus, riss Briefkasten von der Wand und schlug auf die Tür

Durch ein Handyvideo, das die Partnerin des 37-Jährigen – das Paar ist nach eigener Aussage nur nach nigerianischem, aber nicht nach deutschem Recht verheiratet – aufgenommen hat, ist aber belegt: Der obere Nachbar war nach unten zur Wohnung der Familie gestürmt, hatte deren Briefkasten – er behauptet, unbeabsichtigt – von der Wand gerissen und damit gegen die Wohnungstür geschlagen. Mindestens drei Mal schlug es ein. Das Sichtfenster der Tür wurde dabei eingedrückt, der Gemeinde als Vermieterin der Wohnung entstand dabei ein Schaden von zirka 300 Euro.

Streit eskalierte ohne Grund

Richter Stefan Lorenz erkannte an, dass das Wortgefecht im Vorfeld der Briefkasten-Attacke „nicht ganz harmlos abgelaufen ist“, auch der Familienvater habe sicher nicht „in ganz ruhigem Ton“ darum gebeten, dass die Musik leiser gedreht werden sollte. Dennoch war die Sache eigentlich „so nichtig, ohne jeden Sinn und Anlass“, dass es „keinen Grund gab, den Streit derart eskalieren zu lassen“!

2800 Euro Geldstrafe

Sein Urteil daher: Der 52-Jährige, der bis dahin noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war, ist schuldig der Sachbeschädigung. Dafür muss er nun eine Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro zahlen. „Sie waren sauer, Sie wollten ihn zur Rede stellen. Und Ihnen war klar, dass dabei was kaputt gehen kann“, so Lorenz in Richtung des Angeklagten.

Das Argument von dessen Verteidiger, dass der 52-Jährige den Briefkasten nur dazu benutzt hatte, um in irgendeiner Form an der Tür der Familie zu „klopfen“, ließ Lorenz nicht gelten. Der Angeklagte sei einfach „ausgerastet“.

Keine Nachbarn mehr

Immerhin: Die Sache kann sich nicht wiederholen, beide Parteien gehen mittlerweile getrennte Wege. Der 52-Jährige, der nach eigenen Angaben seit 15 Jahren geschieden ist, ist umgezogen. Die Kosten für die Reparatur der Tür hat er beglichen – beziehungsweise hatte sie ihm die Gemeinde als Vermieterin von der Kaution abgezogen. Sein „Kurzschluss“, das gab er am Ende dann doch noch zu Protokoll, tue ihm leid.