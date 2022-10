Namenspatron Thoma ruft in Dachau Zwiespältigkeit hervor

Teilen

Auf dem Podium: Franz-Josef Rigo, Dr. Norbert Göttler, Professorin Dr. Gertrud Maria Rösch und Dr. Michael Stephan (von links). © NORBERT HABSCHIED

Die Ludwig-Thoma-Gemeinde Dachau lud zum 90. Vereinsgeburtstag zur Podiumsdiskussion „Thoma und seine Zwiespältigkeit“ ein.

Dachau – „Das war harte Kost, was wir über unseren Namensgeber gehört haben.“ Eduard Hörl ist Vorsitzender der Ludwig-Thoma-Gemeinde in Dachau und hatte aus Anlass des 90. Vereins-Geburtstages zur Podiumsdiskussion eingeladen, mit dem Titel: „Thoma und seine Zwiespältigkeit“. Man habe im Vorstand „heftig diskutiert“, ob und wie man dieses „sensible Thema“ aufgreifen soll. „Aber wir haben dann unseren ganzen Mut zusammengenommen und uns für die offene Diskussion entschieden.“

Die dunklen Seiten von Ludwig Thoma werden klar angesprochen

Und die wurde es dann auch: Es wurde klar ausgesprochen, welche dunklen Seiten Ludwig Thoma (1867 bis 1921) in den letzten zwei Jahren seines Lebens offenbarte. Im Miesbacher Anzeiger schrieb er anonym, aber nachweislich, über 170 Artikel voller Judenhass und Gewaltaufrufe. Der Autor von geschätzten Werken wie die „Filserbriefe“, die „Lausbubengeschichten“ oder der „Heiligen Nacht“ war Antisemit und Antidemokrat.

Das ist unbestritten unter Historikern. Aber gestritten wird jetzt um die Frage: Wie öffentlich umgehen mit den vielen Straßen, Plätzen, Schulen, Vereinen, die seinen Namen tragen? Überall in Bayern und ganz besonders in Dachau? Dort lebte Thoma als Rechtsanwalt von von 1894 bis 1897. Alles umbenennen?

Bezirksheimatpfleger Norbert Göttler moderierte die „verdienstvolle“ Veranstaltung engagiert und pointiert. Er hatte ein Podium um sich, das zu den „namhaften Thoma-Experten in Süddeutschlands“ zählt, wie Hörl sagte. Dazu gehört Dr. Michael Stephan, langjähriger Leiter des Münchner Stadtarchivs. Als Mitglied einer Kommission, die 6000 Straßennamen auf ihre (Un-)-Bedenklichkeit prüfte, war er für die Umbenennung der Ludwig-Thoma-Straße in Pasing. Und empörte sich über Oberbürgermeister Dieter Reiter, der das vehement mit „Nur über meine Leiche“ ablehnte. „Die Bürger sollen entscheiden“, ist seine Position.

Ein Satiriker und Dramatiker, aber auch ein Hetzer

Gertrud Maria Rösch ist Professorin für neuere deutsche Literatur an der Universität Heidelberg. Sie stammt aus der Oberpfalz und hat ihre Doktorarbeit 1989 über „Ludwig Thoma als Journalist“ geschrieben. Thoma sei ein kritischer „Bürgerschreck“ gewesen, als Satiriker im Simplicissimus habe er sich gegen Spießbürgerlichkeit, Scheinmoral und Klerikalismus geäußert. Aber schon in dieser Zeit wandte er sich auch gegen selbständige Frauen, Sozialdemokraten und die Weimarer Republik. Seine literarische Leistung sei unbenommen. „Aber er ist nicht mehr zu haben als Dramatiker, ohne dass wir ihn auch als Hetzer in seinen letzten Jahren wahrnehmen. Wir sollen ihn erklären, nicht entschuldigen und nicht retuschieren.“

Zahlreiche Interessierte folgten der Diskussion über den richtigen Umgang mit Ludwig Thoma. © NORBERT HABSCHIED

„War er noch ganz bei Sinnen?“ Das sei eine oft gestellte Frage, so Franz-Josef Rigo, wenn es um diese letzten Jahre und die Hetzartikel von Ludwig Thoma gehe. „Ja, das war er“, so seine eindeutige Antwort. Rigo ist freiberuflicher Journalist und Historiker aus Tegernsee. Die enorme Auflagensteigerung des Miesbacher Anzeigers sei allerdings nicht auf diese Artikel zurückzuführen, sondern auf den Schriftleiter Nikolaus Eck, der die Zeitschrift „für NS-Leute geöffnet“ habe.

Dr. Norbert Göttler bezieht selbst auch deutlich Position: „Thoma war ein zutiefst gewaltbereiter Mensch. Man muss prüfen, ob bei ihm der juristische Tatbestand der Volksverhetzung vorlag.“ Dem Einwand von Franz-Josef Rigo, im Dialekt spreche man schon mal derb, so wie es Thoma getan habe, widersprach er heftig: „Aufruf zu Mord und Gewalt war nie bayerische Lebensart.“ Man habe nun die Wahl: „Gar nichts tun und den Kopf in den Sand stecken. Oder alles abschaffen. Oder sich historisch stärker damit auseinandersetzen, mit Tafeln, Symposien, Diskussionen.“ Seiner dritten Variante stimmte auch das übrige Podium zu.

Im Publikum gab es die ganze Breite der Meinungen: „Lassen Sie es doch so wie es ist.“ „Das ist Geschichte, 100 Jahre her.“ „Es gibt auch andere problematische Namen.“ Aber auch: „Gerade Dachau muss das ausführlich diskutieren.“ „Die Namen sollen nicht verschwinden. Es müssen aber Informationen dazu kommen.“

ep

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.