Gemeinsam gegen Armut

Bei der Gründung eines Netzwerkes zur Bekämpfung von Armut war eine Aufbruchstimmung zu spüren, nach dem Motto: „Jetzt krempeln wir die Ärmel hoch. Jetzt werden wir realistisch, aber mit Herzblut an die Arbeit gehen.“

Dachau – Zur Gründungsversammlung eines Netzwerkes zur „Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit geringen finanziellen Ressourcen“ hatte die Caritas Dachau mit Geschäftsführerin Heidi Schaitl eingeladen. Im zweiten Armutsbericht für den Landkreis im Frühjahr war die Gründung eines Netzwerks zur Bekämpfung von Armut empfohlen worden.

Wenn zusätzliche Stühle aufgestellt werden müssen, freut das jeden Veranstalter. Ein breit gefächertes, sozial interessiertes und engagiertes Publikum aus Politik, sozialen Organisationen, Unternehmen und der Bürgerschaft wollte mitdiskutieren im gut gefüllten Saal des Adolf-Hölzel-Hauses.

Der Sozialwissenschaftler Professor Dr. Egon Endres von der FH München, bekennender „Netzwerker“ und gefragter Berater, moderierte den Abend. Er war selbst fasziniert von der Kraft dieser Veranstaltung: „Dass hier die Organisationen über ihren eigenen Schatten springen und das Heft selbst in die Hand nehmen, das ist schon was Besonderes.“

Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrt mit Wiebke Kapaun von der AWO, Renate Hörl und Diana Thielemann vom BRK, Lena Wirthmüller und Heidi Schaitl von der Caritas und Silvia Neumeier vom Paritätischen Wohlfahrtsverband ist auch die Steuerungsgruppe im Prozess der Vernetzung.

Schirmherr Landrat Stefan Löwl zeigte sich hocherfreut über das große Interesse und den „tollen Austausch“. Man müsse „Armut sichtbar machen“. Er und der Dachauer OB Florian Hartmann gingen von Tisch zu Tisch, um Impulse aufzunehmen.

Die Arbeit in den sechs Themengruppen war klar strukturiert und ergiebig: Kurze Vorstellungsrunde, Diskussion über die im Armutsbericht empfohlenen Maßnahmen. Und: Was ist uns noch wichtig? Wie man Arbeitgeber mit einbeziehen kann, will zum Beispiel die Gruppe „Arbeit“ prüfen. Oder wie man Bewerbungstrainings anbieten kann. In der Gruppe „Gesundheit“ setzt man auf Prävention „von klein auf“, durch gesunde Ernährung und Bewegung. Aber auch auf Aufklärung in „leichter Sprache“.

Die Arbeitsgruppe „Familie, Kinder und Jugendliche“ will Verbündete suchen in den Schulen oder sich für Klassenfahrten „bei uns in der Nähe“ einsetzen. „Armut im Alter“ will prüfen, wie man verstärkt Vertrauen aufbauen kann. Die Idee genossenschaftlichen Wohnens wird in der Gruppe „Wohnen“ thematisiert. Oder wie man zum Wohnungstausch ermutigen kann. „Bildung“ will Chancengleichheit nicht nur in Schule, sondern auch im Sport oder in der Kultur in den Blick nehmen. Migration und Integration werden als „intersektionale Themen betrachtet, die in allen Bereichen eine Rolle spielen“, so die Veranstalter.

Lena Wirthmüller von der Caritas bekam großen Applaus für ihre exzellente Vorbereitung des Abends, für viel Energie und Engagement. Es klappte aber auch alles. Es fanden sich unkompliziert Sprecher für die Themen und erste Termine für den Januar. Vier Treffen sollen es sein, bis im November 2019 ein großes Netzwerktreffen die Ergebnisse zusammenführt.

Elfriede Peil