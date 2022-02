Im Dachauer Hörhammerstadel entstehen sieben Ferienwohnungen

Von: Stefanie Zipfer

Sieben Apartments für Touristen und Berufstätige entstehen in den beiden Obergeschossen des Anwesens an der Konrad-Adenauer-Straße 9. Im Stadtrat ist man wenig begeistert. © hab

Das selbst ernannte „Hospitality-Start-up“ Limehome aus München will auf den beiden Dachgeschossebenen des Hörhammerstadels an der Konrad-Adenauer-Straße 9 in der Altstadt sieben „Self-Service-Apartments“ einrichten.

Dachau – Wie berichtet, wurde der Umbau des Gebäudes im Jahr 2020 genehmigt. Ursprünglich waren jedoch sieben Wohneinheiten für „dauerhaftes Wohnen“ beantragt. Nun, so berichtete das Bauamt dem Bauausschuss in dessen jüngster Sitzung, habe der Bauherr seine Pläne dahingehend geändert, dass statt der Wohnungen nun ein Beherbergungsbetrieb geplant ist.

Limehome, das in Deutschland und Österreich bereits mehrere Standorte betreibt, beschreibt sein Konzept so: Die Buchung erfolge digital, der Check-in kontaktlos. Ein Hotelrestaurant gibt es nicht, dafür aber kleine Küchenzeilen in den überall gleich ausgestatteten Apartments. Die Reinigung der Zimmer, so verspricht das Jungunternehmen, erfolge „hoteltypisch in regelmäßigen Intervallen“ und werde von einer „lokalen Reinigungsfirma“ durchgeführt. Vor Ort gebe es außerdem einen „betreiberseitig eingesetzten City Manager“. Zielgruppe seien Geschäftsreisende und Touristen.

Laut Bauamt ist gegen diese Pläne nichts einzuwenden. Allerdings war Stadtrat Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) trotzdem nicht überzeugt. „Für mich geht das in Richtung Arbeiterwohnheim“, befand er. Angesichts der aktuellen Wohnungssituation in und um Dachau sei das Vorhaben „nicht okay“.

Auch Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) fragte sich, wo künftig die Autos der Nutzer parken sollten. Und Anke Drexler (SPD) berichtete, dass ihre Fraktion ebenfalls „darüber diskutiert hat, was das für die Altstadt bedeutet“.

Die Wünsche der Stadträte nach Regelungen, wie viele Autos die Nutzer in der Altstadt abstellen dürften beziehungsweise wie viele Personen gleichzeitig die zwischen 37 und 85 Quadratmeter großen Apartments nutzen sollen, musste Bauamtsleiter Moritz Reinhold jedoch ablehnen. Die Apartments würden ja als Ferienwohnungen angemeldet, „und da kann der Vermieter reinpacken, wie viele Menschen halt reinpassen“.