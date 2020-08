Dachau: Neubau des Pfarrzentrums wird verschoben

Vorerst gibt es kein neues Pfarrzentrum in Dachau-Süd. Gesunkene Steuereinnahmen und Corona sind die Gründe

Dachau – Jahrelang wurde überlegt, abgestimmt und geplant, Kirchenpfleger Erwin Kopf hat sogar schon um Spenden gebeten. Doch Corona hat den Bau eines neuen Pfarrzentrums in Dachau-Süd wieder unsicher gemacht. Klaus-Michael Hölterskirchen, Verwaltungsleiter des Pfarrverbands Dachau St. Jakob, spricht gegenüber den Dachauer Nachrichten von einer „Verschiebung des Bauvorhabens“. Als Grund nennt er die gesunkenen Kirchensteuereinnahmen aufgrund der Corona-Krise.

Die Pfarrei Mariä Himmelfahrt, die zum Pfarrverband St. Jakob gehört, hatte sich entschieden, das alte Pfarrhaus samt Anbau und Garage am Heideweg abzubrechen. Stattdessen soll an gleicher Stelle ein Pfarrzentrum entstehen – mit Verwaltungsräumen, einer Dienstwohnung, einem Pfarrsaal und Gruppenräumen. In den Gruppenräumen sollen zahlreiche Pfarrveranstaltungen wie Seniorentreffen, die Kommunionvorbereitung, Treffen der Pfarrjugend abgehalten werden. Der zweigeschossige Neubau soll durch einen erdgeschossigen Übergang an den bestehenden Erweiterungsbau der Kirche angeschlossen werden.

Im November vergangenen Jahres wurde bereits eine Bauvoranfrage an die Stadt Dachau gestellt. Der Bau- und Planungsausschuss des Dachauer Stadtrats hatte das Bauvorhaben am Heideweg behandelt und positiv bewertet. Auch das Erzbischöfliche Ordinariat und die Kirchenverwaltung der Pfarrei hatten bereits grünes Licht gegeben.

Im Gegenzug soll das in die Jahre gekommene und an der Gröbenrieder Straße befindliche Pfarrheim aufgegeben werden. Nicht nur die weite Entfernung zwischen Pfarrheim und Pfarrkirche, sondern auch der bauliche Zustand des in den 1980er-Jahren umgebauten Gebäudes in der Gröbenrieder Straße haben die Pfarrei zu diesem Schritt veranlasst. Das Gebäude in der Gröbenrieder Straße ist stark renovierungsbedürftig, die Heizung ist marode, auch der Heizöltank müsste erneuert werden.

Bereits im Winter 2011 stellte der damalige Pfarrer Wolfgang Borm einen Antrag an die zuständige Erzbischöfliche Finanzkammer München und Freising zum Neubau eines Pfarrheims. Recht schnell wurde in München die Durchführung eines Planungskonzepts befürwortet, bald sollte die Vergabe eines Planungsauftrages über ein Wettbewerbsverfahren erfolgen. Jedoch gab es dann Verzögerungen, zum einen wegen Anfragen von Stadt und Landkreis, das alte Pfarrheim als Notunterkunft für Asylbewerber zu nutzen. Zum anderen gab es Umstrukturierungen im Ordinariat des Erzbistums und dadurch ausgelöst eine Neubewertung aller Bauprojekte.

Vor Ausbruch der Corona-Pandemie konnten sich das Erzbischöfliche Ordinariat München-Freising und die Kirchenverwaltung Mariä Himmelfahrt auf einen Entwurf für einen Neubau am Heideweg einigen, wie Kirchenpfleger Erwin Kopf im aktuellen Pfarrbrief des Pfarrverbandes berichtet. Das Ordinariat werde 90 Prozent der Kosten tragen, die Pfarrei müsse dennoch mindestens 500 000 Euro selbst aufbringen, so Kropf.

Für das Grundstück in der Gröbenrieder Straße hatte das Erzbischöfliche Ordinariat bereits eine Voranfrage für den Bau von Wohnungen an den Bau- und Planungsausschuss des Dachauer Stadtrat gestellt, dieser hatte jedoch weiteren Klärungsbedarf angemeldet.

BERNHARD HIRSCH