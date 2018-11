Alles nur Fassade

Das Landratsamt soll am jetzigen Standort neu und größer gebaut werden. Dafür gibt es auch schon einen Entwurf, gegen den nun aber die Bündnis-Fraktion im Stadtrat zu Felde zieht. Grund: Der Neubau sei aufgrund seiner Glasfassade unwirtschaftlich.

Dachau – Stadtrat Kai Kühnel, hauptberuflich Architekt und ehrenamtlich zweiter Bürgermeister der Stadt sowie Sprecher der Fraktion Bündnis für Dachau, hat nichts gegen Schönheit. Im Gegenteil: Der Entwurf, der als Sieger aus dem Architektenwettbewerb für den Neubau des Landratsamtes hervorging, sei schön, „ich war positiv überrascht“, so Kühnel. Was ihn daran nur stört: die Glasfassade. Denn: Laut Oberstem Rechnungshof sind Glasfassaden in Planung, Bau und Betrieb teurer als Fassaden in konventioneller Bauweise. Landrat Stefan Löwl kann dieses Argument allerdings nicht nachvollziehen.

Landrat Stefan Löwl verteidigt den Entwurf, der Ende Oktober als Sieger aus einem Architektenwettbewerb hervorgegangen war und in dessen Jury nicht nur der Landrat, sondern auch OB Florian Hartmann sowie das städtische Bauamt saßen. Die von dem Stuttgarter Büro h4A Gessert und Randecker Architekten für den bestehenden Standort am Zaunerring erdachte Lösung sei „toll“ – und habe natürlich auch das Thema Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. Konkret habe es im Ausschreibungstext geheißen, der Neubau solle funktional, dezent-repräsentativ, sich schön in die Umgebung einpassend und wirtschaftlich sein. Der Architektenwettbewerb selbst, fügt Löwl spitz hinzu, sei ohnehin Wunsch der Stadt gewesen: „An die Ergebnisse und Bindungen muss man sich nun auch halten, gerade wenn man selbst Architekt ist.“ Schade sei zudem, dass weder Kühnel noch ein anderes Mitglied seiner Fraktion bei der extra für die Stadträte und Nachbarn durchgeführten Vorstellung anwesend waren: „Dort wurde das Thema der Wirtschaftlichkeit des Entwurfs nämlich ausdrücklich diskutiert.“

Dass Kühnel in dem Entwurf nun eine Glasfassade erkennen will, kann Löwl nicht nachvollziehen. „Es ist keine reine Glaswand“, betont er. Vielmehr zeichne sich das Gebäude – laut dem Entwurf – durch „bodentiefe Fenster, Aludrehflügel und gedämmte farbige Fassadenpaneele“ aus. Lediglich der kleine Verbindungsbau sei aus Glas. Ein Heizproblem, darin seien sich alle Jurymitglieder einig gewesen, werde es in diesem Gebäude nicht geben.

Doch Kühnel stört sich nicht nur an dem Entwurf für das vergrößerte Landratsamt, sondern auch am Standort. Die Behörde an ihrem jetzigen Platz, nämlich am Bürgermeister-Zauner-Ring, zu belassen, hält er für „nicht ideal“. Viel besser geeignet wären seiner Ansicht nach die sogenannten Mayer-Terrassen auf dem MD-Gelände an der Erich-Ollenhauer-Straße.

Der Landrat gibt Kühnel in diesem Punkt teilweise recht, verweist aber darauf, dass die verkehrliche Erschließung sehr zeit- und vor allem kostenaufwändig wäre. Angesichts der Tatsache, dass das Landratsamt heute schon aus allen Nähten platzt und Baukosten in den kommenden Jahren sicher nicht günstiger werden, betont er: „Wir können nicht mehr warten. Je länger wir warten, umso teurer wird’s!“

Apropos Kosten: Die Stadt, so Kühnel, habe vom Landratsamt nämlich „nichts außer Kosten, Verkehr und Pendler“. Die Kreisumlage sei zuletzt „massiv erhöht“ erhöht worden, die Stadt müsste im kommenden Jahr mit rund 29 Millionen Euro fast 3 Millionen Euro mehr zahlen als im Vorjahr. Löwl widerspricht ihm aber auch in diesem Punkt. Von den rund 29 Millionen Euro gingen allein 13 Millionen Euro als Bezirksumlage direkt nach München. Der Anteil der Stadt am Landkreis-Haushalt liege – entgegen anders lautender Gerüchte – bei aktuell etwa zehn Prozent. Kühnel und seine Kollegen im Stadtrat könnten sich daher darauf verlassen, dass „wir alles intensivst diskutiert und evaluiert“ haben. Außerdem säßen ja auch einige Stadträte sowie der Oberbürgermeister im Kreistag und beschließen jährlich den Kreishaushalt inklusive Kreisumlagesatz.

Diese Haushaltsdiskussion könnte in zwei Jahren jedoch ungemütlicher werden. Grund: Das Bündnis für Dachau will nach der kommenden Kommunalwahl auch im Kreistag vertreten sein.