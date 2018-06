Theater als Spiegelbild der Zeit

Vom Birgittenspiel in Altomünster bis zum Bürgertheater in Dachau – die Geschichte des Laienspiels im Landkreis ist vielfältig und spannend. In der Ausstellung „Alles Theater!“ im Bezirksmuseum wird die Entwicklung vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert gezeigt.

Dachau – Das schüchterne Mädchen von nebenan, die neugierig-geschwätzige Nachbarin, eine kühle Geschäftsfrau oder die nette Tante Emma – es gibt Frauen, die waren schon mal alles. Schauspieler können in jede Rolle schlüpfen. Früher waren das vor allem religiöse Figuren, dann alltägliche Menschen und irgendwann auch mystische Wesen.

Wie sich das Theater, vor allem im Landkreis Dachau, in den vergangenen Jahrhunderten verändert hat, zeigt jetzt die Ausstellung „Alles Theater!“ im Dachauer Bezirksmuseum. „Die Ausstellung zeigt Aspekte der Entwicklung des Laienspiels von der Barockzeit bis in die jüngere Vergangenheit des 20. Jahrhunderts“, erläuterte Ursula Nauderer den über 100 Besuchern bei der Eröffnung.

Im Mittelalter wurden vor allem Passionsspiele – also die Geschichte Jesu – aufgeführt. „Die älteste Quelle für en Passionsspiel in Bayern aus dem Mittelalter ist in der Handschrift ,Carmina Burana‘ erhalten“, so Nauderer weiter. Vor der Epoche der Aufklärung und der Verbote von Passionsaufführungen im 18. Jahrhundert existierte in Bayern eine rege Spieltradition dieses Typs geistlicher Schauspiele. Im ehemaligen Markt kam beispielsweise 1795 die „Passio Nova“ zur Aufführung. In der Gegenreformation entwickelte sich im 17. Jahrhundert in katholischen Gebieten wieder ein lebendiges, religiös-dramatisches Laientheater.

In der Ausstellung sind zudem Ausschnitte des barocken Birgittenspiels von 1677 aus Altomünster zu sehen. Vor allem an Ostern und in der Karwoche wurde Theater gespielt. In den Zeiten des Verbotes hatte schließlich Franz von Paula Kienast das hiesige Bürgertheater fest in der Hand. Der Schulmeister war zugleich Regisseur und Bühnenautor und schrieb Stücke für die Dachauer Bühne. „Es ist eine kleine Sensation, dass sich drei Theatermanuskripte von seiner Hand hier im Stadtarchiv erhalten haben und im hier nun das erste Mal öffentlich gezeigt werden,“ freute sich Nauderer.

Nach 1803 verschwand das religiöse Theater. Dafür erblühte das Liebhabertheater. „Ein weiterer Glücksfall ist, dass von Kienast-Stücken eine kleine Bühnenskizze, eine Aufstellung der Theaterausgaben und -einnahmen sowie eine Besetzungsliste mit Namen aller Schauspieler und deren eigentlicher Berufe, erhalten sind“, sagte Nauderer.

Nach Nauderers Einführung kamen die Besucher in den Genuss einer kurzen Einlage der Ludwig-Thoma-Gemeinde. Das Stück wurde 1770 an vier Abenden vor dem Rathaus aufgeführt; als Zwischenspiel des dramatischen Historienspiels „Jeanne d’Arc“ – quasi zur Entspannung. Vor dem Wirtshaus am Rathausplatz steigt ein französischer Schneider (Eduard Hörl) mit seinem wortkargen Model (Brigitte Fiedler) aus und wollen gerne eine Rast einlegen. Der Wirt (Andreas Wagner) und sein Hausl (Thomas Westermaier) kommen aus dem Staunen und Bewirten nicht mehr raus. „Es wirkt heute reichlich antiquiert, war 1770 aber modern“, so Nauderer. Miriam Kohr

Die Ausstellung

„Alles Theater!“ im Bezirksmuseum ist noch bis zum 27. Januar geöffnet. Die nächste Sonntags-Führung für drei Euro (zuzüglich Eintritt) findet am 1. Juli von 14 bis 15 Uhr statt. Weitere Informationen unter http://www.dachauer-galerien-museen.de.