Hofladen am Klagenfurter Platz

Schon bald soll es eine neue Einkaufsmöglichkeit in Dachau-Süd geben.

Dachau – Die vom Franziskuswerk Schönbrunn betriebenen Läden in der Altstadt und am Klagenfurter Platz sollen bis spätestens Ende Juni schließen. „Keine guten Nachrichten, vor allem auch für ältere Menschen, die auf die Lebensmittelgeschäfte angewiesen sind“, meint Ines Ehmke, Abteilungsleiterin Obst und Gemüse im AEZ. Die 44-jährige Fachfrau möchte den Getränkemarkt von „Der Laden“ am Klagenfurterplatz in Eigenregie in einen Hofladen verwandeln.

Der „Dachauer Bauernladen“ soll Ehmke zufolge Ware von den umliegenden Bauernhöfen zum Verkauf anbieten. „Es wird Obst, Gemüse, Eier, Nudeln, Käse, Backwaren und vieles mehr geben“, erklärt die Lebensmittelexpertin. Für sie ist die Frische und Regionalität der Produkte am wichtigsten.

Wann der neue Bauernladen genau öffnet, kann Ines Ehmke zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht sagen. Nun stünde erst einmal der Umbau des Getränkemarktes in einen rustikalen, aber dennoch modernen Hofladen an.

Verena Möckl