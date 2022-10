Neue Ideen für altes Dachauer Gebäude

Von: Stefanie Zipfer

Teilen

Rathausverwaltung im Haus der Erwachsenenbildung: Diese Idee wird nun geprüft. © Norbert Habschied

Das Haus der Erwachsenenbildung auf der Thomawiese soll einer neuen Nutzung zugeführt werden: Das Rathaus soll es nutzen.

Dachau – Das Haus der Erwachsenenbildung auf der Thomawiese hat eine lange Geschichte: Gebaut 1925, diente der stattliche Komplex mit – so steht es im Denkmalatlas – „gefugten Ecklisenen, Zwerchgiebel und Portikus vor dem Nordeingang“, zunächst als Berufsschule. Als die Dachauer Berufsschule im Jahr 1960 nach nebenan, in das Gebäude der heutigen Greta-Fischer-Schule, zog, mietete sich die Volkshochschule an der Dr.-Engert-Straße 4 ein und nutzte die Räume für Verwaltung und Kurse. Vor etwas über einem Jahr packte dann aber auch die Volkshochschule final ihre Koffer in Richtung umgebauter Thomaschule – womit das Haus der Erwachsenenbildung, erstmals seit fast 100 Jahren, leer steht.

Das Haus der Erwachsenenbildung steht seit über einem Jahr leer

Wobei der Leerstand nicht das größte Problem des Gebäudes ist. Der Bau ist alt und entsprechend sanierungsbedürftig. Bereits im Jahr 2009 hatte man festgestellt, dass eine umfassende Renovierung des Hauses – auch weil der Denkmalschutz die Sache sehr aufwändig macht – kalkulierte Kosten von 3,75 Millionen Euro verursachen würde. Der Stadtrat entschied sich gegen die teure Maßnahme. Was folgte, war fünf Jahre später lediglich eine oberflächliche Brandschutzsanierung; der gewünschte Einbau eines Aufzugs und der Umbau des Treppenhauses wurde nicht umgesetzt.

„Wir wissen seit Jahren nicht, was wir mit dem Haus der Erwachsenenbildung machen sollen“, gab Oberbürgermeister Florian Hartmann am Dienstag im Bauausschuss denn auch offen zu. Doch vor dem Hintergrund, dass die Stadtverwaltung im Rathaus unter chronischer Platznot leidet und auch die seit drei Jahren geplante Rathauserweiterung in Richtung Zieglerbräu aus Kostengründen erst einmal vertagt wurde, fand Hartmann es „vielleicht gar nicht so verkehrt“, das altehrwürdige Haus der Erwachsenenbildung für eine Büronutzung durch die Stadtverwaltung vorzuschlagen.

Die Mitglieder im Ausschuss waren einverstanden, auch wenn – das musste Kämmerer Thomas Ernst zugeben – die Idee frisch „aus der Hüfte geschossen“ sei und auch noch keine weiteren Details, etwa wie viele Büros dort überhaupt geschaffen werden könnten, feststünden.

Tragfähigkeit wird unter anderem geprüft

So sei etwa auch noch nicht geklärt, ob das rund 100 Jahre alte Gemäuer mit seinen zwei Geschossen samt Dachgeschossen für die Verwaltung überhaupt tragfähig sei. „Da marschieren ja auch Akten mit. Da ist die Frage, ob der Boden die Lasten aushält“, so Ernst. OB Hartmann meinte, lachend, dass die Stadt mit dem Umbau doch „gleich ein Zukunftsprojekt“ starten könnte: „Die Verwaltung ohne Akten!“

Fest steht nun, dass in den kommenden beiden Jahren 2023 und 2024 150 000 Euro beziehungsweise 550 000 für Planungs-, Bau- und Baunebenkosten in den städtischen Haushalt eingestellt werden, um das Haus der Erwachsenenbildung in Zukunft für die Stadtverwaltung, in welcher Form auch immer, nutzbar machen zu können.

Weitere Nachrichten aus der Region Dachau lesen Sie hier.

Unser Dachau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.