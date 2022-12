Neue Regeln fürs Abhol-Essen: Gastronomen sind unterschiedlicher Meinung

Von: Stefanie Zipfer

Gerade in Corona-Zeiten fielen wegen des Essens und Trinkens zum Mitnehmen Massen an Müll an. Mit ein Grund, warum Restaurants, Cafés und Kantinen bald Mehrwegverpackungen anbieten müssen © Jan Woitas/DPA

Um Verpackungsmüll zu sparen, sind Restaurants, Cafés und Kantinen ab Januar bundesweit dazu verpflichtet, ihr Essen auch in Mehrwegverpackungen anzubieten. Im Landkreis Dachau geht man mit der Umsetzung dieser Vorgabe unterschiedlich um.

Dachau – Die Coronapandemie war der Einschnitt. Geselligkeit durfte plötzlich nur noch am heimischen Esstisch gepflegt werden – und auch das nur in kleiner Runde. Wer also mal nicht selber kochen wollte, hatte nur die Chance, sich im Lokal seiner Wahl Essen zu bestellen und nach Hause mitzunehmen.

Für die Gastronomiebetriebe bedeutete dieses Abholgeschäft immerhin ein bisschen Arbeit. Für die Umwelt aber, so sieht es zumindest das Bundesumweltministerium, war die Schweinshaxe to go vor allem eine Müll-Belastung. Mit einer ab 2023 geltenden „Mehrwegpflicht im To-go-Bereich“ sollen die Mengen an Verpackungsmüll daher reduziert werden.

Michael Groß, Dehoga-Kreisvorsitzender © Archiv

Das heißt, laut Verpackungsgesetz sind nun „Restaurants, Bistros und Cafés, die Essen für unterwegs verkaufen, ab 2023 verpflichtet, ihre Produkte sowohl in Einweg- als auch in Mehrwegverpackungen anzubieten“. Diese Mehrwegvariante dürfe dabei aber nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung.

Die Gastronomen stehen dieser neuen Regelung grundsätzlich skeptisch gegenüber. „Freiheit ist das höchste Gut. Jeder Betrieb sollte eigentlich selbst entscheiden dürfen, wie er es macht“, findet etwa Werner Braun, Metzgermeister und Wirt aus Wiedenzhausen sowie Vorstandsmitglied im Dachauer Dehoga-Kreisverband.

Gabi Eser, vom Schlossgut Odelzhausen © archiv

Seine Dehoga-Kollegin Gabi Eser, Betreiberin des Schlossguts Odelzhausen, sieht es ähnlich, die Vorschrift sei nur eine weitere Gängelung beziehungsweise, kurz gesagt, ein „Krampf“.

Dehoga-Kreisvorsitzender Michael Groß aus Bergkirchen schnauft ebenfalls, wenn man ihn nach seiner Meinung zur Mehrwegpflicht fragt. Denn wie in so vielen Bereichen im Leben treffe die Vorgabe halt vor allem die kleinen und mittleren Betriebe. „Die Großen, wie McDonalds, die scheren sich doch einen Dreck um diese Vorgabe“, befürchtet er.

Werner Braun, Gastronom aus Wiedenzhausen © Archiv

Groß selbst will daher erst einmal „abwarten und keine Schnellschüsse“ wagen. Das To-go-Geschäft sei schließlich „nicht unser Hauptgeschäft“, seit Ende des Corona-Lockdowns würde sich die Zahl der Abholer doch in engen Grenzen bewegen. Wer daher Essen in seinem Gasthaus Groß bestelle, bekomme dies weiterhin einwegverpackt – einfach aus dem Grund, so Groß, „weil wir davon noch viel auf Lager haben“. Dafür aber, das betont er, zahle er auch eine entsprechende Müllentsorgungsgebühr.

Wirtin Eser will sich vorerst ebenfalls nicht mit Mehrwegverpackungen eindecken. Sie habe während Corona das System eingeführt, dass, „wer sich was bei uns holt, dafür sein Geschirr selber mitbringt“. Kunden, die nicht über entsprechende Glas- oder Emaille-Behältnisse verfügen, könnten sich diese gegen eine Gebühr bei ihr ausleihen. „Das funktioniert wunderbar und ist total nachhaltig“, betont Eser.

Einer derjenigen, der bereits voll auf den Mehrwegverpackungs-Zug aufgesprungen ist, ist der Wiedenzhauser Werner Braun. Er nutzt dabei das Mehrwegsystem des Anbieters Vytal – den übrigens auch der Dehoga seinen Betrieben empfiehlt.

Vytal arbeitet mit einer App. In der wird registriert, welche Pfandboxen der Kunde ausgeliehen hat. Er muss sie innerhalb von zwei Wochen zurückbringen. Erst wenn das nicht passiert, bucht die App das Pfand ab und behält es ein. „Für den Kunden ist das also kostenneutral“, betont Braun. Ihn selbst kommt das System aber auch nicht teuer: Die Behältnisse bekommt er gestellt, er zahlt pro Teil lediglich 28 Cent Gebühr. Vytal wechselt die Geschirrteile regelmäßig aus, „ich muss nur das Spülen zahlen“, so Braun. Rund 30 treue Kunden habe er, die bereits auf das Mehrweggeschirr zurückgreifen würden. Nur wer auf der Durchreise sei oder gar keine Chance habe, die Schüsseln zurückzugeben, der bekomme bei ihm noch sein Essen in einer Einwegverpackung. Diese Verpackung, so betont Braun, koste ihn aber 50 Cent. In Summe, so betont er, würde er daher am liebsten komplett – auch seine Metzgerei – auf Mehrwegverpackung aus dem Hause Vytal umstellen. „Ich hab’s noch nie ausgerechnet, aber damit spare ich mir richtig Geld!“

Dehoga-Kreisvorsitzender Groß gibt zu, dass das Vytal-System Sinn macht. „Aber nur, wenn alle mitmachen.“ Denn dann könnten Nutzer ihr Geschirr auch bei Partnerbetrieben abgeben. Seine Dehoga-Stellvertreterin Eser sieht es genauso und glaubt daher, dass „das Prinzip vor allem in Städten funktionieren könnte“.

Eine Frage, die allerdings ungeklärt bleibt, ist die der Durchsetzung der neuen Regelung. Wer kontrolliert, welche Verpackungen wo ausgegeben werden? Groß ist ehrlich: „Ich weiß es nicht.“ Laut IHK München obliegt der Vollzug der Regelung den Bundesländern, Verstöße sind mit Bußgeldern bis zu 10 000 Euro bewehrt.