Neue Tankstelle für E-Autos in Dachau

Sie fahren mit Strom: Autohaus-Chef Erwin Winterholler, Oberbürgermeister Florian Hartmann und Christian Diecke (von links). Mittels App lud auch OB Hartmann direkt sein Dienstfahrzeug auf. © Simone Wester

Ein neuer E-Ladepark wurde auf dem Gelände des Autohauses Widmann und Winterholler im Gewerbegebiet in Dachau-Ost geschaffen.

Dachau - Damit gibt es im Stadtgebiet nun gut 60 „rege angenommene“ Ladepunkte, wie die Stadtwerke Dachau mitteilen. Das Autohaus stellt den Netzanschluss, die Stadtwerke die Ladeinfrastruktur. Die Gesamtkosten für das neue Angebot für E-Autofahrer belaufen sich auf rund 100 000 Euro.

Sieben neue Ladepunkte im neuen Ladepark in Dachau

In dem neuen Ladepark gibt es nun insgesamt sieben neue Ladepunkte, davon zwei sogenannte Schnellladepunkte. Das ist natürlich modellabhängig, wie die Experten der Stadtwerke betonen. In den meisten Fällen sei der Akku an diesen Punkten jedoch schon nach 30 Minuten zu 80 Prozent voll. Danach geht das weitere Laden in der Regel dann etwas langsamer voran, erklärt Dirk Rücker, technischer Berater E-Mobilität bei den Stadtwerken.

Der Ladepark befindet sich zwar auf dem Gelände des Autohauses, ist jedoch allen Bürgern öffentlich zugänglich, wie auch Oberbürgermeister Florian Hartmann bei der offiziellen Inbetriebnahme betonte. Das Autohaus Widmann und Winterholler verfügt seit langem über eigene Ladepunkte für Kunden und Angestellte.

Die neuen Schnellladepunkte der Gleichstrom-Schnellladestationen haben eine Leistung von 150 KW. Es wird ausschließlich Öko-Strom eingespeist, wie Vertriebsleiter Christian Diecke von den Stadtwerken Dachau betont. Geladen werden kann mittels QR-Code oder einer App. Kunden der Stadtwerke können per Vorteilspreis aufladen.

OB lädt Dienstfahrzeug auf und berichtet über seine Erfahrungen

Mittels App lud übrigens auch OB Hartmann direkt sein Dienstfahrzeug auf. Über diese App findet er darüber hinaus auch Ladesäulen, wenn er beruflich außerhalb des Landkreises unterwegs ist. „Das Netz ist immer besser ausgebaut“, weiß das Stadtoberhaupt aus eigener Erfahrung.

Im Dachauer Stadtgebiet ist beim Ladevorgang darauf zu achten, dass man die Höchstparkdauer von vier Stunden nicht überschreiten darf und die Parkscheibe deutlich hinter der Frontscheibe platziert. Dieser Schritt sei notwendig geworden, da Besitzer von E-Autos zuvor die Ladestationen als Dauerparkplatz missbraucht hätten, so Diecke.

Zuvor hatten die Stadtwerke an E-Ladesäulen das Angebot in Wohngebieten deutlich ausgebaut, um auch Bewohnern von Mehrfamilienhäusern das Aufladen ortsnah zu ermöglichen.

In Zukunft sollen weitere Ladepunkte hinzukommen, wie Stadtwerke-Vertreter Diecke versprach. 2023 sollen beispielsweise auf dem Parkplatz am Dachauer Schloss weitere E-Tankstellen entstehen.

sim

