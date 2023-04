Neue Wasserleitung fürs Gewerbegebiet

Von: Stefanie Zipfer

Die Erneuerung der 60 Jahre alten Trinkwasserleitung in Dachau-Ost erstreckt sich über mehrere Straßen (rot gekennzeichnet). Grafik: Bayernatlas © Bayernatlas (Grafik)

Am Rand des Gewerbegebiets in Dachau-Ost soll in den nächsten Jahren „ein weiterer Meilenstein“, wie die Stadtwerke Dachau es nennen, zur Versorgungssicherheit der Dachauer entstehen: eine neue Wassergewinnungs-, und aufbereitungsanlage.

Dachau - Damit auch die Trinkwasserleitungen diesen neuen Anlagen standhalten, sollen nun die mittlerweile 60 Jahre alten Graugussleitungen rund um die Rudolf-Diesel-Straße ausgetauscht und gegen neue und größere Leitungen ersetzt werden. „Um den erhöhten Wasserdruck im Umgriff der neuen Wassergewinnungsanlagen auffangen zu können, werden die an ihre Nutzungsdauer angelangten und oft reparierten Leitungen gleich gegen Leitungen mit einem größeren Durchmesser ausgetauscht“, erklärt der für Gas und Waser zuständige Stadtwerke-Abteilungsleiter Benjamin Rumberg.

Beginnen werden diese Bauarbeiten am Montag, 17. April, und dauern voraussichtlich bis November 2023. Im Anschluss an die Tief- und Rohrleitungsbaumaßnahmen wird die Oberfläche mit einer provisorischen Fahrbahn versehen. Rumberg zufolge ist geplant, dass die endgültige Wiederherstellung der Straßenoberfläche durch den Stadtbauhof noch vor Wintereinbruch bewerkstelligt wird.

Die von den Baumaßnahmen betroffenen Anwohner wurden bereits mit gesonderten Schreiben informiert. Während der Bauarbeiten sind die Rudolf-Diesel-Straße, Karl-Benz-Straße, Fraunhoferstraße und Kopernikusstraße für den jeweiligen Bauabschnitt gesperrt. Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter und Anwohner können mittels Fahrbahnbrücken zu den Grundstücken gelangen. Für Fußgänger und Fahrradfahrer bleiben die Verkehrswege während der Bauphase größtenteils passierbar.

Gegen Ende der Baumaßnahme wird die erneuerte Leitung an das Trinkwassernetz angeschlossen, wodurch es laut Rumberg zu „kurzzeitigen, flächenmäßig begrenzten Versorgungsunterbrechungen“ kommen wird. Die betroffenen Anwohner und Eigentümer würden hierüber aber ebenfalls informiert. „Die Stadtwerke Dachau geben ihr Bestes, die mit der Baumaßnahme einhergehenden Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten“, verspricht der Abteilungsleiter.

Zum Zeitplan und den Kosten für den Bau der neuen Wassergewinnungsanlage und Aufbereitungsanlage können die Stadtwerke auf Nachfrage noch keine Details nennen: „Da sind wir erst noch in den Planungen“, so Vertriebschef Christian Diecke. Fest stehe nur, dass die Wassergewinnungsanlage im Wasserschutzgebiet Dachau-Ost errichtet, die Wasseraufbereitung auf dem Stadtwerke-Grundstück im Gewerbegebiet Dachau-Ost geplant wird.

Die aktuelle Erneuerung und Erweiterung der Trinkwasserleitungen sind Diecke zufolge so nötig wie zeitlich sinnvoll: „Die Leitungen müssten jetzt sowieso erneuert werden. Also legen wir sie gleich für den späteren Betrieb der Wassergewinnung und Wasseraufbereitung aus.“ zip