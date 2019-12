Neuer Dachau-Bildband erschienen

Der Oberbürgermeister wollte ein neues „Give-Away“, also etwas, das er Besuchern, Geehrten und Delegationen als Geschenk mitgeben kann. Das Buch „Dachau – Bilder“ aus dem Jahr 2005 schien ihm nicht mehr zeitgemäß.

Und so trat die Stadt an den Bayerland-Verlag heran und fragte, ob das Buch nicht neu aufgelegt werden könne. Heraus kam ein völlig neues Buch mit dem Titel „Dachau – eine Bilderreise durch die Große Kreisstadt“, für jedermann, nicht nur für den Oberbürgermeister und seine Gäste. Im handlichen Format werden auf 108 Seiten vor allem Fotos aus der Kreisstadt gezeigt mit kurzen erklärenden Texten. Die Bilder machte überwiegend Stadtfotograf Florian Göttler, die Texte, wie schon beim Vorgängerbuch, schrieb Bärbel Schäfer. „Ich habe vom Verlag die Bilder bekommen und habe die Texte dazu geschrieben, es sind also ganz neue Texte“, erklärt Schäfer, die diese Arbeit sehr genossen hat. Denn auch für sie war Neues dabei: „Ich wusste gar nichts vom Schleiferhäusl, das am Brunnenhaus 5 steht“, gibt sie zu. Auf Seite 61 ist darüber zu lesen: „Die Nostalgie, aber auch die Armut und die Entbehrungen vergangener Zeiten verströmt das alte Schleiferhäusl an der Amper. (...) Es stammt aus der Zeit um 1800.“

„Die Lesegewohnheit ändert sich, es geht immer mehr hin zu visuellen Reizen“, erklärt Schäfer. Das Buch erfüllt die neuen Anforderungen. Zudem habe sich seit dem ersten Buch 2005 an Dachau viel verändert. Schäfers Lieblingsbilder von Seite 88 und 89 etwa sind neu. „Die Kreativität der wilden Sprayer kanalisiert der Dachauer Streetart-Förderverein Outer Circle. Die Gruppe junger Künstler um Adrian Till und Johannes Wirthmüller veranstaltet jedes Jahr ein (...) Graffiti-Festival an der MD-Papierfabrik“, steht neben den bunten Bildern von den meterhohen Kunstwerken.

„Das Buch verleitet mich selbst, wieder mit offenen Augen durch die eigene Stadt zu laufen, für die man irgendwann einen Tunnelblick bekommt und viele Dinge nicht mehr wahrnimmt“, sagt Schäfer. So sind die Texte zwar ins Englische und Italienische übersetzt und deshalb vor allem für Touristen und Gäste interessant, aber auch für Dachaus Bürger mag das Buch ein schöner Streifzug durch die eigene Heimatstadt sein.

Das Buch ist erhältlich beim Bayerland Verlag für 19,90 Euro. ISBN 13: 978-3-89251-517-3

Miriam Kohr