Die Zeiten des Leerstands sind vorbei: Mit dem „Per Bacco“ gibt wieder es einen Italiener am Floriansbrunnen

Von: Miriam Kohr

Teilen

Ein Süditaliener, der sogar schon in Kalifornien seine handgemachten Tortellini zubereitet hat: Giuseppe Cannatà, Inhaber des „Per Bacco“ in der Altstadt. © Kohr

Die Zeiten des Leerstands mitten in der Dachau Altstadt sind vorbei: Mit dem „Per Bacco“ von Guiseppe Cannatà gibt es wieder einen Italiener am Floriansbrunnen.

Dachau – Lange stand das Gebäude leer. Lange gab es weder Pizza, Steak oder etwas anderes im Restaurant am Floriansbrunnen in der Dachauer Altstadt. Doch nun wird hier wieder gekocht, bedient und geschlemmt. Giuseppe Cannatà eröffnete vor drei Wochen das „Per Bacco“ für mediterrane Kulinarik.

Dachau: Mit dem „Per Bacco“ gibt wieder es einen Italiener am Floriansbrunnen

Dabei musste sich der gebürtige Italiener selbst in Geduld üben. „Seit vier Jahren haben wir den Schlüssel.“ Doch erst zickte die Heizung, dann wollte die Lüftung nicht mehr so recht und auch die Elektrik war veraltet. Es musste viel saniert werden. „Und dann kam auch noch Corona“, berichtet er.

In den vergangenen drei Monaten dann der Feinschliff: hellgelbe Farbe für die Wände, braunes Leder für die Sitzbänke, dunkelbraune Holztische und Stühle passend zum Boden, als Deko stehen orange Tulpen am Tisch und Weinkisten auf der Fensterbank und unter den goldenen Lampen. Die ganze Familie hat mitgeholfen.

Neuer Italiener in der Dachauer Altstadt

Gemütlich mit einem Hauch Extravaganz könnte man das italienische Restaurant optisch nun kurz beschreiben. Die Exklusivität endet nicht bei der Einrichtung. „Wir machen alles selbst“, betont der leidenschaftliche Koch die Besonderheit seines Lokals. Von den Nudeln wie Tortellini, über die Fischbrühe bis hin zur Thunfischsauce fürs Vitello tonnato bereitet das Küchenpersonal alles in Handarbeit zu. „Wir kaufen so gut wie nichts fertig ein“, versichert der 40-jährige Familienvater und gibt zu, dass sich dies auch am Preis widerspiegele. „Kochen ist Poesie“, sagt er zum Grund für seine Berufswahl.

„Wir machen alles selbst“: Neuer Italiener in Dachau

In Kalabrien aufgewachsen besuchte er als Jugendlicher zunächst die Hotelfachschule. Mit 24 Jahren ging es für ihn nach München, dort machte er eine Ausbildung in einer italienisch-mediterranen Kochschule. Neben Italien und München hat er auch schon in San Francisco gekocht.

Eine weitere Leidenschaft: „Ich liebe die Kombination aus Essen und Wein!“ Und so ist die Weinkarte extra lang und die Auswahl mit Bedacht gewählt. Dazu passt der Name „Per Bacco“. Einerseits steht der Name für Bacchus – für den Gott des Weines und des Genusses. Andererseits ruft man in Italien „Per Bacco“ , wenn etwas besonders toll ist. Cannatàs Kollege würde den Ausruf spontan in „Donnerwetter!“ übersetzen.

Aktuell unterstützten ihn fünf Mitarbeiter. Und die hatten schon einiges zu tun. „Wir haben eigentlich noch keine Werbung gemacht, aber bisher waren wir jeden Abend voll“, freut er sich, weshalb auch zwei weitere Mitarbeiter folgen. Das beweist, dass die Dachauer schon hungrig warteten, bis es am Floriansbrunnen wieder etwas zu Genießen gibt. Der Chef rät zur Reservierung. „Wir sind kein Restaurant wo man schnell isst und geht. Viele bleiben lange Sitzen und genießen ihren Wein, ihr Dessert und reden.“

Nun freut er sich auf die hoffentlich bald warmen Abende, die man dann auf der Terrasse genießen kann. Auch die hat er ordentlich auf Vordermann gebracht - vom Moos und unebenem Untergrund ist keine Spur mehr. Die Stühle und Tische warten auf die Genießer.

Kontakt: Das „Per Bacco“ findet man am Pfarrplatz 1 in der Dachauer Altstadt. Reservierungen sind unter Telefon 0 81 31/9 99 26 31 möglich.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.