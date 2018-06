Neues Graffiti-Kunstwerk in der Dachauer Altstadt 

Dosenkünstler

Graffiti muss keine Schmiererei sein. Im Gegenteil: In den richtigen Händen kann die Kunst aus der Dose eintönige Mauern in eine echte Augenweide verwandeln. So dürfen sich die Dachauer nun über ein neues Kunstwerk in der Tiefgarage sowie an Teilen der Außenfassade der Volksbank Raiffeisenbank in der Altstadt freuen.