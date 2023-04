Neues Landratsamt darf in Dachau gebaut werden

Von: Stefanie Zipfer

Der Bau des neuen Landratsamts könnte nur noch an der Finanzierung scheitern (Symbolfoto). © Foto: Sabine Brose/Sorge / IMAGO

Der Landkreis Dachau ist dem Neubau seines Landratsamts einen Schritt näher gekommen. Der Bauausschuss des Stadtrats erteilte mit großer Mehrheit Baurecht.

Dachau – Der Bau- und Planungsausschuss des Stadtrats hat den sogenannten vorhabenbezogenen Bebauungsplan zum „Neubau Landratsamt Dachau“ am Dienstag – bei nur einer Gegenstimme von Kai Kühnel (Bündnis für Dachau) – abgesegnet. Damit hat der Landkreis nun theoretisch Baurecht.

Besucher und Mitarbeiter sollen künftig nicht mit dem Auto kommen

Auch dem städtebaulichen Vertrag zwischen Stadt und Landkreis, der unter anderem die Details der Durchführung des 100-Millionen-Euro-Projekts oder die Übernahme anfallender Kosten regelt, gaben die Stadträte ihr Plazet. Gesprächsbedarf zu einzelnen Punkten gab es dennoch.

So ist ein wichtiger Teil des städtebaulichen Vertrags die künftige Regelung des Verkehrs. Um nicht die nach städtischer Stellplatzsatzung eigentlich vorgeschriebene Anzahl an Parkplätzen nachweisen zu müssen, sagte das Landratsamt zu, ein Mobilitätskonzept zu erstellen und umzusetzen.

Dazu gehört, dass die Mitarbeiter durch verschiedenste Anreize zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs oder des Fahrrads motiviert werden sollen. Auch der Publikumsverkehr soll nach Möglichkeit nicht mehr mit dem Auto vorfahren. In der geplanten zweigeschossigen Tiefgarage soll es daher E-Bike-Ladestationen sowie eine große Anzahl Fahrradabstellplätze geben.

Nur Kai Kühnel lehnt Planungen grundsätzlich ab

Abgesehen von Kai Kühnel, der dieses Konzept „einen Witz“ nannte, waren die übrigen Räte einverstanden mit den darin beschriebenen Ideen. Die „sanfte Umerziehung“ der Bürger, wie Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) es nannte, ist seit langem Konsens im Stadtrat.

Doch was passiert, wenn der Landkreis sein Konzept nach Ende des Genehmigungsverfahrens nicht umsetzen will oder kann? Was, wenn beispielsweise der Kreistag die weitere Finanzierung des Zehn-Minuten-Takts der städtischen Ringbuslinien nicht mehr mitfinanzieren will? Oberbürgermeister Florian Hartmann fand dies eine „spannende Frage“.

Nach Einschätzung des Stadtjuristen Philipp Greisel böten sich der Stadt bei Nicht-Erfüllung des Vertrags verschiedene Mittel. Das „schärfste Schwert“ wäre eine Nutzungsuntersagung – sollte der Landkreis die Stadt mit seinem Konzept „vorsätzlich getäuscht“ haben. Ansonsten könne die Stadt auch einfach nur darauf bestehen, dass der Landkreis dann eben die sonst übliche Stellplatzsatzung erfüllen müsse.

Motto: „Wenn der Zehn-Minuten-Takt nicht mehr fährt, dann müssen eben Parkplätze gebaut werden.“

Worauf die Stadt aber sicher nicht bestehen kann, ist der Nachweis der „finanziellen Leistungsfähigkeit des Vorhabenträgers“. Das Bündnis für Dachau hatte in einem Antrag gefordert, das Bebauungsplanverfahren zu stoppen, weil dem Landkreis schlicht das Geld fehle für den Bau.

Ein extra hinzugezogener, externer Anwalt bestätigte aber die Sichtweise der Stadtverwaltung: Demnach dürften an den Nachweis der finanziellen Leistungsfähigkeit des Investors „keine übersteigerten Anforderungen gestellt werden“. Grundsätzliche Aussagen, etwa von Banken oder Wirtschaftsprüfern, dass der Vorhabenträger in der Lage sei, ein Projekt in dem betreffenden Umfang zu realisieren, reichen aus. OB Hartmann erklärte es seinem Kollegen Kühnel so: „Wir können das nicht fordern, damit würden wir die gesetzlichen Vorgaben überspannen.“

Stadt fordert neues Tiefbaukonzept

Was die Stadt aber fordern kann und im Durchführungsvertrag auch fordern wird, ist ein neues Tiefbaukonzept. Der Landkreis, so stellte es Bauamtsleiter Moritz Reinhold dar, möchte seine zweigeschossige Tiefgarage mit Bohrpfählen absichern; Spundwände allein reichten bei einem Projekt dieser Tiefe nicht aus. Diese Bohrpfähle seien aber, vor allem in der dargestellten Anzahl, „Altlasten“ im städtischen Boden und könnten unter Umständen bei künftigen Kanalbauarbeiten im Weg stehen.

Dass der Landkreis nun für dieses Thema einen neuen Vorschlag präsentieren muss, reichte Kai Kühnel nicht. Der Weiherweg sei einfach „nicht geeignet für eine zweigeschossige Tiefgarage“! Überhaupt, so fasste er seine Kritik zusammen, würde der komplette städtebauliche Vertrag „nur zugunsten des Vorhabenträgers“ ausfallen. „Wir verpflichten uns zu ganz viel, der Landkreis verpflichtet sich zu gar nichts!“

Abgesehen von Anke Drexler (SPD), die die Kritik Kühnels „richtig und gut“ fand, sahen die anderen Ausschussmitglieder keine Übervorteilung der Stadt bei dem Projekt. Sören Schneider (SPD) etwa meinte: „Zu sagen, der Landkreis bekommt grünes Licht, nur weil er der Landkreis ist, stimmt nicht. Er kommt nicht besser weg als Private.“

