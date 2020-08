Fleisch aus der „Genussregion Ampertal“ soll zur Marke werden

Das Metzger-Logo der Innung soll künftig ein „M“ statt ein „F“ zieren. Denn der Begriff Fleischer werde in Bayern nicht verwendet.

Landkreis – Obermeister Werner Braun hatte zur Innungsversammlung der Metzger nach Kirchdorf eingeladen, insgesamt 29 Personen nahmen an der Sitzung teil. Wichtigstes Thema der Versammlung: Die Region soll zu einer eigenen Marke werden.

Das aktuellste Projekt in diesem Zusammenhang sei die Umstellung des Metzger-Logos von einem „F“ zum „M“: „Wir sind Metzger“ ist Braun zufolge die zentrale Aussage, denn in Bayern sei das „F“ für die Bezeichnung Fleischer weniger geläufig. „Wir möchten damit ein neues Bewusstsein für unser Handwerk wecken!“

Braun kündigte zudem neue Initiativen, bezogen auf die Nachwuchswerbung, an. Die Freisprechung der jetzt geprüften Auszubildenden solle heuer im kleinen Rahmen – Corona geschuldet – Mitte August im Schloss Dachau statfinden.

Das „Ampertaler Rind“

Mit dem „Ampertaler Rind“ will Werner Braun, unterstützt vom Ministerium, außerdem „einen Begriff für regional erzeugte und verarbeitete Fleisch- und Wurstwaren von Rind, Schwein und Geflügel prägen“. Gastronomen und Verbraucher sollten nämlich „die Wahl von gesunden Lebensmitteln bester Qualität und handwerklicher Produktion haben“. Vorgesehen sei das Angebot der Regionalmarke von Landwirten und Metzgereien in der „Genussregion Ampertal“, also den Landkreisen Dachau, Freising und Fürstenfeldbruck. Die Einhaltung der definierten Qualitätsmerkmale soll bei den Erzeugerbetrieben und den Metzgereien in festgelegten Abständen kontrolliert werden.

Innungs-Geschäftsführer Lars Bubnik berichtete nach Brauns Vortrag über die Anstrengungen des Fleischerverbandes seit Freitag, 13. März. Damals waren nach Ausbruch der Coronapandemie die Restriktionen für das Metzgerhandwerk bekannt gegeben worden – „und täglich hat sich die Flut von Verordnungen geändert“, so Bubnik. So sei anfangs gar nicht sicher gewesen, ob Metzger und Bäcker überhaupt öffnen dürften. Es habe sich aber schnell die „Systemrelevanz“ dieser Betriebe gezeigt.

Das Metzgerhandwerk habe in den vergangenen Monaten vor allem im Bereich Catering gelitten. Aber auch das Einkaufsverhalten habe sich in den vergangenen Monaten verändert – und zwar zum Positiven, so Bubnik. Die Verbraucher hätten mehr Geduld und höhere Wertschätzung für das Metzgerhandwerk gezeigt.

Trotz der Lockerungen rät der Verband zur Vorsicht bei Veranstaltungen: „Beim Catering sind so viele Vorschriften, bezogen auf Hygiene, einzuhalten“, warnte Bubnik. Das Personal sei zu instruieren und das stundenlange Bedienen mit den vorgeschriebenen FFP-Masken „geht gar nicht gut“.

Er forderte die Betriebe außerdem auf, ihre Mitarbeiter bezüglich deren Urlaubsreisezielen zu sensibilisieren: „Eine Reise ins Ausland kann zu Quarantäne und damit zu unbezahltem Urlaub führen. Der Coronatest vor und nach dem Urlaub muss sein! Ein positiver Befund heißt gegebenenfalls auch Quarantäne für den Betrieb. Und das sofort, egal welche Maschine läuft oder welche Arbeit unterbrochen wird.“

Am Ende thematisierte der Geschäftsführer noch die Schwierigkeiten der Betriebe mit der digitalen Umstellung der Mehrwertsteuer bei den Kassen. Eine entsprechende Nachrüstung binde in vielen Betrieben Zeit und Geld.

Zum Abschluss seiner Ausführungen forderte Bubnik alle Betriebe auf, der Innung beizutreten. Innungen und Verband könnten konzentriert die Interessen der Handwerkerschaft vertreten und so manche Vorschläge in den Referentenentwürfen der Ministerien „auf Praxisnähe modellieren“.

