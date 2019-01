Dachauer SPD fordert Calisthenics-Park

Die Dachauer SPD möchte Sporttreibenden, die nicht in Vereinen organisiert sind, eine „adäquate und zeitgemäße Trainingslandschaft“ im Stadtgebiet bieten.

Dachau – In einem entsprechenden Antrag an OB Florian Hartmann wünscht sich die SPD daher die Einrichtung sogenannter Calisthenics-Parks.

Calisthenics ist eine derzeit sehr angesagte Trainingsform, bei der ausschließlich das eigene Körpergewicht genutzt wird. Zubehör wird dafür in der Regel nicht benötigt. Bekannteste – und schwierigste Übung – ist dabei die „menschliche Flagge“.

Laut SPD könnte ein Calisthenics-Park zum „Anziehungspunkt für nicht organisierte Sportler“ werden, die bis jetzt zuhause oder verteilt auf Bolzplätzen trainieren würden. Bis zu 50 000 Euro wäre die SPD bereit, für Planung und Errichtung eines oder zweier Calisthenics-Parks auszugeben. Mögliche Standorte wären der Bolzplatz an der Schinderkreppe, der Skaterpark in Dachau-Ost oder die Postwiese am Max-Mannheimer-Platz.