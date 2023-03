Neustart für das Dachauer Problembad

Von: Stefanie Zipfer

Die Endlos-Baustelle: Im Jahr 2012 fiel im Stadtrat der Beschluss, das alte Hallenbad durch einen Neubau zu ersetzen. 2017 war Spatenstich, für Ende 2019 war die Fertigstellung geplant. Wie lange die Dachauer noch auf ihr neues Bad warten müssen, wagt heute niemand mehr zu prophezeien. © Norbert Habschied

In der jüngsten Stadtratssitzung kam es zu einer emotionalen Aussprache zum Thema Hallenbad. Alle Hoffnungen liegen auf den neuen Architekten.

Dachau – Seit 2018 gibt Stadtwerke-Chef Robert Haimerl dem Stadtrat regelmäßig sein Hallenbad-Update. Der Bau, der seit 2019 eigentlich fertig sein sollte, wird demnach frühestens ab 2024 fertiggestellt. Aktuell würden die neuen Architekten – ein Team der Büros Prokopetz und Krieger – den Bau analysieren, Mängel benennen und Lösungsvorschläge ausarbeiten. Derweil steigen die Kosten für das Projekt weiter: auf mittlerweile 23,9 Millionen Euro, was Haimerl zufolge einem Plus von 445 000 Euro seit seinem letzten Bericht im November entspricht.

Alle Hoffnungen beim Hallenbadbau ruhen nun auf den neuen Architekten

Im Keller, so Haimerl, gebe es weiterhin „nasse Stellen“. Die Verbindungen zwischen Fassade und Dach sowie Rutschen und Dach fehlen weiterhin. Die Kosten der „Rechtsberatung“ für den Bau beziffert Haimerl auf derzeit 213 000 Euro.

Die gute Nachricht, so Oberbürgermeister Florian Hartmann, sei jedoch, dass das Dachauer Bad „nicht das erste ist, das Krieger-Prokopetz von Gollwitzer übernehmen. Die wissen also, wo sie hinschauen müssen“.

Zur Erinnerung: Wolfgang Gollwitzer war der Architekt, der dem Stadtrat seinerzeit erklärt hatte, „dass gute Architektur nicht mehr kosten muss“ und der die Verantwortlichen damit von seinem schönen, aber sehr komplizierten Entwurf überzeugt hatte. Mittlerweile wurde Gollwitzer gekündigt – beziehungsweise kündigte er selbst; über die Details der Trennung streiten seit einem halben Jahr die Anwälte beider Seiten (wir berichteten).

OB Florian Hartmann kündigt eine Transparenz-Offensive an

Doch auch wenn es schwierig sei, angesichts der vielen laufenden Verfahren wirklich alle Informationen preiszugeben – „das ist gegebenenfalls Futter für die gegnerische Seite“ – kündigte Hartmann eine Transparenz-Offensive an. Im Juni oder Juli, wenn Krieger-Prokopetz ihre Bestandsaufnahme abgeschlossen hätten, werde es „zum Neustart“ des Projekts eine Bürgerinformationsveranstaltung geben. Dies sei eine „Selbstverständlichkeit“!

Ebenfalls selbstverständlich, so Hartmann, sei es für ihn, die zuletzt immer wieder gestellte Frage nach der Verantwortlichkeit für das Bad-Desaster folgendermaßen zu beantworten: „Das war klar definiert, von Anfang an. Die Stadtwerke sind der Bauherr, und der Werkausschuss mit mir als Vorsitzendem entscheidet über alle Fragen, die mit dem Bad zusammenhängen.“ Allerdings, das müsse man bitte auch beachten, habe diese Verantwortlichkeit ihre Grenzen: „Der Werkausschuss ist nicht für die Ausführungsmängel verantwortlich. Da müssten wir ja Spachtel und Maurerkelle in die Hand nehmen!“

Wollten Hartmann bei der Ankündigung einer Transparenz-Offensive noch alle Räte folgen, hatte die Bereitschaft zur Verantwortungsübernahme aber Grenzen. Markus Erhorn (Freie Wähler Dachau) etwa wollte nicht einsehen, eine Verantwortung für den missglückten Bau zu übernehmen: „Nicht der gesamte Werkausschuss war für das neu Bad!“ Seine Fraktion etwa habe von Anfang an dagegen gestimmt.

Diskussionen um die Verantwortung für das Desaster

Auch Dr. Peter Gampenrieder (ÜB) erinnerte daran, schon sehr früh „ein schlechtes Bauchgefühl“ gehabt zu haben. Im Oktober 2016 habe er deswegen einen offenen Brief an den Oberbürgermeister geschrieben, mit der Bitte, „unter Inkaufnahme einer weniger aufwändigen Architektur die planerischen Möglichkeiten nochmals aufzuzeigen“. Denn dass die Kosten rasant in die Höhe schossen, sei schon damals klar gewesen – wohlgemerkt ein Jahr vor dem Spatenstich!

Jürgen Seidl (FDP) fand es zu einfach, „die alleinige Verantwortung dem Architekten zuzuschieben“. Als Stadträte habe man „gewisse Überwachungspflichten“. Diese einzuhalten sei „unsere verdammte Pflicht“!

Bernd Hubensack (SPD) wollte den Blick stattdessen nach vorne richten: „Lassen Sie uns gucken, dass die Sache ein gutes Ende nimmt!“

Gertrud Schmidt-Podolsky (CSU) gab zu, vom Ausmaß der Mängelliste „umgeworfen“ worden zu sein. „Das Bad ist ein Sanierungsfall!“ Deshalb bat sie inständig, künftig alle Informationen „vollumfänglich offenzulegen“!

Volker C. Koch (SPD) war genervt, dass seine Kollegen nun „versuchen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen“, das sei „schwofelig“! Natürlich würde man sich, wenn man noch einmal vor der Entscheidung stünde, heute gut überlegen, ein neues Bad zu bauen. Er aber stehe dazu, damals „den Neubau gewagt zu haben“. Diesen gelte es nun gewissenhaft fertigzustellen. Einen Abriss des Rohbaus dagegen schloss er aus, dies sei „viel zu teuer“!

