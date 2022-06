Nicht alle Kinder können untersucht werden

Teilen

Fit für die Schule? Um fit zu sein, ist eine gute Gesundheit der Kinder sehr wichtig. Um diese festzustellen, gibt es Schuleingangsuntersuchungen. Zu den Hochzeiten der Pandemie ist und war das gesamte Gesundheitsamt auf die Pandemiebekämpfung fokussiert, und andere Aufgaben mussten reduziert werden. Sina Török, Sprecherin des Landratsamts © ; hin

Das Gesundheitsamt Dachau sieht sich außerstande, heuer alle Schuleingangsuntersuchungen durchführen zu können. Doch die Untersuchung ist Pflicht.

Dachau – Das Dachauer Gesundheitsamt kann heuer nicht alle Kinder vor Schulantritt persönlich untersuchen. Grund dafür sei die andauernde Corona-Pandemie. Eltern und Kinderärzte kritisieren das Vorgehen und weisen auf die hohe Bedeutung der gesetzlich verpflichtenden Schuleingangsuntersuchung hin.

„Schuleingangsuntersuchungen sind wichtig, um frühzeitig gesundheitliche Probleme von Kindern feststellen zu können.“ Darauf weist das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hin. Trotz der hohen Bedeutung von Schuleingangsuntersuchungen kann das Gesundheitsamt Dachau heuer nicht jedes Kind untersuchen. Der Grund ist laut Landratsamt die anhaltende Corona-Pandemie.

Eltern von Vorschulkindern im Landkreis Dachau waren überrascht, als sie vor wenigen Wochen Post vom Gesundheitsamt Dachau erhielten. Die gesetzlich verpflichtende Schuleingangsuntersuchung für ihre Sprösslinge könne „aufgrund der andauernden Corona-Pandemie“ nicht in gewohnter Weise durchgeführt werden, so das Gesundheitsamt.

Um dennoch einen Überblick über den Gesundheitszustand der im September einzuschulenden Kinder zu bekommen, bat das Gesundheitsamt um die elektronische Einsendung des gelben Untersuchungshefts und des Impfausweises der Kinder. Ein persönliches Vorstellen sei nur dann erforderlich, wenn der Nachweis einer altersentsprechenden vom Kinderarzt durchgeführten Früherkennungsuntersuchung („U9-Untersuchung“) nicht erbracht werden könne.

Eltern und eine Kinderärztin äußerten Kritik an diesem Vorgehen des Dachauer Gesundheitsamtes. Nach der Corona-Pandemie, die gerade für Kinder in sozial benachteiligten Familien besonderen Härten und auch gesundheitliche Einschränkungen mit sich brachten, sei eine persönliche Untersuchung aller Kinder besonders wichtig, so die Kinderärztin. Dies könne eine U9-Untersuchung nicht ersetzen.

Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit weist auf seiner Internetseite auf Unterschiede zwischen der Schuleingangsuntersuchung und der U9-Untersuchung beim Kinderarzt hin: „Durch die Schuleingangsuntersuchung können gesundheitliche oder entwicklungsbezogene Einschränkungen eines Kindes, die für den Schulbesuch von Bedeutung sind, frühzeitig festgestellt werden. Die Schuleingangsuntersuchung unterscheidet sich insofern wesentlich von den Früherkennungsuntersuchungen (U8 und U9), bei denen vor allem die Erkennung behandlungsbedürftiger akuter und chronischer Erkrankungen im Vordergrund steht.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.

Landratsamts-Sprecherin Sina Török weist auf Nachfrage darauf hin, dass sich das dem Landratsamt unterstellte Gesundheitsamt zu den Hochzeiten der Pandemie (bei Inzidenzen über 1000) auf die Pandemiebekämpfung fokussiert habe und andere Aufgaben reduziert werden mussten. Trotzdem „fanden und finden nach wie vor die Schuleingangsuntersuchungen weiterhin statt, allerdings in reduzierter Form“, so Török.

Jedoch hätten Eltern im Anschreiben des Gesundheitsamts das Angebot erhalten, auf Wunsch ihr Kind im Gesundheitsamt untersuchen zu lassen. Dieses Angebot wurde und würde durchaus auch angenommen.

Untersuchung ist Pflicht Die Schuleingangsuntersuchung ist eine Pflichtuntersuchung, die vorsieht, dass alle Kinder in Bayern ein Jahr vor Aufnahme in die erste Jahrgangsstufe untersucht werden. „Zunehmende gesellschaftliche Ungleichheiten“ machten sich im Leben von Kindern in besonderem Maße bemerkbar, so das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Der soziale Status der Eltern beeinflusse maßgeblich die Chancen von Kindern, gesund aufzuwachsen und auch in späteren Jahren eine gute Gesundheit zu erhalten, hat das Landesamt festgestellt. Durch die Schuleingangsuntersuchung können „gesundheitliche oder entwicklungsbezogene Einschränkungen eines Kindes, die für den Schulbesuch von Bedeutung sind, frühzeitig festgestellt werden“, so das Landesamt. Ziel der Schuleingangsuntersuchung ist es festzustellen, ob ein Kind den Anforderungen eines Schulalltags gesundheitlich, das heißt körperlich und seelisch, gewachsen ist. hi

Unterstützung bekommt Török aus dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit und Pflege. Eine Ministeriumssprecherin teilte den Dachauer Nachrichten zwar mit, dass bei Vorliegen der personellen Ressourcen in den bayerischen Gesundheitsämtern und unter Beachtung der pandemiebedingten Kontaktbeschränkungen die Untersuchungen in Präsenz stattfinden würden.

Um jedoch „der pandemiebedingten hohen Arbeitsbelastung der Gesundheitsämter gerecht zu werden, besteht allerdings die grundsätzliche Möglichkeit, bei der Durchführung der Schuleingangsuntersuchung im Bedarfsfall auf eine reduzierte Variante ohne Präsenz – Einsicht in den Impfpass und Nachweiskontrolle der U9-Vorsorgeuntersuchung – zurückzugreifen“, so die Sprecherin.

Welche Durchführungsvariante – regelhafte oder reduzierte Schuleingangsuntersuchung – durchgeführt werde, entscheide jedes Gesundheitsamt, je nach Auslastung mit den pandemischen Zusatzaufgaben, eigenständig. Größere Gesundheitsämter verfügten in der Regel über mehr personelle Ressourcen; somit sei eine Trennung der einzelnen Aufgabengebiete oft leichter möglich. Daher sei es zum Beispiel für die Landeshauptstadt München möglich, die Schuluntersuchungen weiterhin – wie vor der Pandemie – in Präsenz durchzuführen, so das Ministerium.

Bernhard Hirsch