Nicht bei allen Fahrschulen läuft es rund

Spritpreise, Corona und Fahrlehrermangel bereiten dem Dachauer Fahrschullehrer Walter Domaczyk zur Zeit Kopfzerbrechen. © sim

Die Dachauer Fahrschulen trifft die Omikron-Well der Corona-Pandemie auch: Zum teil gibt es viele Ausfälle, und noch immer müssen Fahrstunden aus dem Lockdown nachgeholt werden. Ein weitere Problem ist der Lehrermangel.

Dachau – Von der Wucht der Omikronwelle sind derzeit viele Branchen betroffen. Auch wenn die Verläufe für die geimpften Arbeitgeber- und -nehmer oft erträglich sind, so fallen sie doch aufgrund der Quarantänebestimmungen in ihren Betrieben ein bis zwei Wochen aus. Das betrifft derzeit auch die Dachauer Fahrschulen. Doch nicht nur die Fahrlehrer sind betroffen, sondern natürlich auch die Fahrschüler.

„Ich bin positiv“- diesen Satz hört Fahrlehrer Walter Domaczyk jeden Tag auf’s Neue am Telefon. Seit 30 Jahren leitet er „Walter’s Fahrschule“ in Dachau und ist auch Regionalverbandsvorsitzender des Landesverbandes der bayerischen Fahrlehrer. Deshalb weiß er, dass es vielen Fahrschulen in Bayern momentan so geht wie ihm: Festausgemachte Fahrstunden und Sonderfahrten werden kurzfristig abgesagt. Der finanzielle Ausfall ist in einigen Fahrschulen enorm.

Doch nicht nur die Ausfälle der Fahrstunden bereiten ihm Kopfzerbrechen. Der eklatante Fahrlehrermangel beschäftigt ihn und seine ganze Branche schon seit Langem. „Das ist ein familienfeindlicher Beruf“, erklärt sich Domaczyk den Fachkräftemangel. Bei Arbeitszeiten bis 23 Uhr sei der Beruf für viele nicht gerade attraktiv. Ein weiterer Faktor sei auch, dass die Bundeswehr keine Fahrlehrer mehr ausbilde, die nach ihrem Dienst dann in die freie Wirtschaft wechselten.

Ist der Verlust durch die ausgefallenen Fahrstunden nicht schon schlimm genug, bedrückt „Walter’s Fahrschule“ auch die rasant gestiegenen Spritpreise. „Diesel ist seit November 2020 um 70 Prozent teurer geworden“, hat der Fahrschulleiter ausgerechnet. Das bedeutet zwei bis drei Euro Mehrkosten pro Fahrstunde. Um das finanziell wenigsten ein bisschen aufzufangen, musste er seine Preise erhöhen. Von 49 Euro in 2020 auf 55 Euro im vergangenen Jahr bis 60 Euro pro Fahrstunde in diesem Jahr.

Relativ rund läuft es derzeit dagegen bei der Fahrschule Stadler in Dachau. Inhaberin Alexandra Stadler, die die Fahrschule in zweiter Generation seit 2009 leitet, kann sich nicht beklagen. „Wir haben viele Schüler und können abgesagte Fahrstunden gut auffüllen“, so Fahrlehrerin Alexandra Stadler.

Durch den insgesamt fünfmonatigen Lockdown im Jahr 2020 treibt sie derzeit allerdings ein anderes Thema um. Sie muss zusammen mit ihrem Team nach wie vor den „Aufschub“ nachholen“. Denn bisher haben noch nicht alle Schüler die ausgefallenen Lockdown-Stunden nachholen können. Trotzdem nimmt sie neue Fahrschüler natürlich nach wie vor auf. Eng wurde es deshalb, als einer ihrer Angestellten für zehn Tage in Quarantäne musste. Da mussten dann etliche Prüfungstermine verschoben werden. Doch auch das habe Alexandra Stadler meistern können.

Keinen großen Grund zur Sorge hat derzeit auch die Fahrschule Reiser. „Wir haben kaum Ausfälle, es ist nichts Weltbewegendes“, berichtet Fahrlehrer Roland Zähl. Falls sich jemand wegen eines positiven Testergebnisses von der Fahrstunde kurzfristig abmelden muss, sei es „kein Problem“ Ersatz zu finden. Das sei so wie in jedem anderen Winter auch, meint Zähl.

Schwierigkeiten hat auch er in dem Gewinnen neuer Fahrlehrer für seine Schule. Er sieht den Grund dafür unter anderem in den hohen Ausbildungskosten, die für die einjährige Ausbildung anfallen. Rund 20 000 Euro müssen angehende Fahrlehrer dafür ausgeben, was wohl viele abschrecke, befürchtet Zähl. Dafür habe man als ausgebildeter Fahrlehrer danach praktisch Beschäftigungsgarantie. „Es lohnt sich“, wie Roland Zähl betont.

