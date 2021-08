Niemand über 80 Jahre ist derzeit mit dem Coronavirus infiziert

Mobile Impfteams sind wieder im Landkreis unterwegs – Inzidenz stabil im niedrigen zweistelligen Bereich

Der Inzidenzwert im Landkreis Dachau bleibt stabil. An vielen Standorten sind Corona-Impfungen möglich - ohne großen Aufwand.

Dachau – Die Inzidenz im Landkreis Dachau lag gestern bei 19,4 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. Der Wert steigt damit zwar leicht gegenüber letzter Woche, bleibt aber stabil im niedrigen zweistelligen Bereich und damit deutlich unter dem Grenzwert von 50.

Einen lokalen Hotspot gibt es laut einer Pressemitteilung des Landratsamts derzeit nicht. In 70 Prozent der Fälle hätten sich die Personen im privaten Umfeld bei einer mit dem Coronavirus infizierten Person angesteckt.

Die mobilen Teams sind auch in dieser Woche wieder im Landkreis unterwegs: Mit vielen Stopps im Landkreis gibt es laut Landratsamt „leicht zugängliche und unkomplizierte Impfangebote“: am heutigen Mittwoch von 15.30 bis 18.30 Uhr in Ampermoching am Edeka-Parkplatz; am morgigen Donnerstag von 15.30 bis 18.30 Uhr in Dachau am Ernst-Reuter-Platz; am Freitag, 6. August, von 10 bis 15 Uhr in Schwabhausen an der Alten Schule, Kirchenstraße 3; in der FCP-Arena in Pipinsried, Reichertshauser Str. 4, am Samstag, 7. August, von 16.15 bis 19.30 Uhr und auf der Ludwig-Thoma-Wiese in Dachau jeden Samstag und Sonntag von 15.30 bis 18.30 Uhr.

Wie am Montag bundesweit beschlossen, können sich auch Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren nach einer speziellen Aufklärung und mit Einverständnis der Erziehungsberechtigten gegen das Coronavirus impfen lassen, so das Landratsamt. Die Aufklärung kann bei den Kinderärzten, aber auch im Impfzentrum oder bei den mobilen Impfteams erfolgen.

Dort können auch die notwendigen Zweitimpfungen unproblematisch und grundsätzlich ohne vorherige Terminvereinbarung durchgeführt werden. Dabei sei jedoch zu beachten, dass die vorgegebene Zeit seit der Erstimpfung vergangen ist und der konkret benötigte Impfstoff vor Ort tatsächlich zur Verfügung steht. Um hier unnötige Komplikationen zu vermeiden, empfiehlt das Landratsamt, die Zweitimpfungen generell in den Impfzentren vornehmen zu lassen.

Um möglichst viele Zeitfenster abdecken zu können, wurden die Öffnungszeiten in den Impfzentren angepasst. Das Impfzentrum Karlsfeld ist Montag bis Samstag von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Das Impfzentrum Dachau ist täglich vor- und/oder nachmittags geöffnet.

Bei der Altersstruktur der Neuinfektionen machte sich laut Landratsamt auch die hohe Impfrate von über 90 Prozent bei den Personen über 60 Jahren im Landkreis positiv bemerkbar: Derzeit ist niemand im Alter von 80 Jahren und älter infiziert, und nur 5,5 Prozent der Neuinfizierten trifft die Altersgruppe 60 bis 79 Jahre. Zum Vergleich: 33 Prozent aller Neuinfektionen in der Woche vom 26. Juli bis zum 1. August fallen in die Altersgruppe 13 bis 18 Jahre.

Derzeit liegt die Quote bei den Erstimpfungen im Landkreis Dachau bei 62,6 Prozent, bei den Zweitimpfungen bei 55,6 Prozent. Der Landkreis liegt damit weiterhin über den Impfquoten und Bayern und Deutschland.

Derzeit werden vier infizierte Patienten auf der Normalstation im Helios-Amper-Klinikum Dachau behandelt.

dn