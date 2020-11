Nikolaus, komm nicht in unser Haus!

Normalerweise singen die Kinder am Nikolaustag „Nikolaus, komm in unser Haus!“. Dieser Aufforderung wird der Nikolaus in diesem Jahr nicht nachkommen. Wegen der Corona-Pandemie bieten viele Organisatoren ihren Dienst heuer nicht an. Manche jedoch haben sich eine Alternative überlegt.

Landkreis – Wenn es am 5. oder 6. Dezember an der Haustüre klopft, wird nur bei wenigen Familien der Nikolaus vor der Tür stehen. Denn viele der Pfarrgemeinden, Vereine und Organisationen, die teilweise schon seit Jahrzehnten einen Nikolausdienst anbieten, setzen mit Blick auf die Corona-Pandemie diese schöne Tradition in diesem Jahr aus. Einige wie die Pfarrei Sankt Georg in Weichs aber wollen den Kindern die Freude nicht nehmen und haben sich ein angepasstes Konzept überlegt.

Die Entscheidung zur Absage sei „mit zwei weinenden Augen“ getroffen worden, erzählt Sven Langer vom Technischen Hilfswerk. Die Hilfsorganisation bietet seit Jahrzehnten einen von den Bürgern geschätzten Nikolausdienst an. Fünf Teams besuchten in den vergangenen Jahren stets an die 70 Familien. „Allein Nikolaus, Krampus und Fahrer, das sind schon drei Haushalte“, erklärt Langer die Bedenken. Auch wenn sich das noch anders organisieren ließe, bleibt die Sorge, bei den Besuchen „etwas reinzutragen in die Familien“.

Nur ein Sackerl vor der Tür abzustellen, einen „kontaktlosen“ Nikolausbesuch quasi, „das konnten wir uns nicht vorstellen“. Denn ein wenig feierlich soll es schon zugehen, die Kinder vielleicht ein Gedicht aufsagen, der Nikolaus aus dem goldenen Buch vorlesen. Dann lieber im nächsten Jahr wieder.

Ähnlich sehen es andere Vereine. Die Nachbarschaftshilfe Hebertshausen ist erst im vorigen Jahr mit einem Nikolausdienst gestartet, mit großer Resonanz. „Wir hatten sogar eine kleine Pferdekutsche“, erzählt Uta Ofner. Kurz habe man überlegt, bei den Familien nur vorbeizuschauen. „Aber die Corona-Vorgaben könnten noch strenger werden, also haben wir abgesagt.“

Auch der 1. FC Kollbach hat so entschieden. Dort gibt es den Nikolausdienst schon 35 Jahre lang, „fast so lange wie den Verein“, sagt Vorstand Josef Gerer. „Aber wir wollen niemanden in Gefahr bringen, auch nicht die Leute, die als Nikolaus rausgehen.“

Auch in Vierkirchen gilt: Der Nikolausdienst ist „wegen der aktuellen Lage abgesagt“, berichtet Andreas Wackerl vom Verein für Kultur und Brauchtum. Auf Nikolausandachten für die Familien beschränkt man sich heuer im Pfarrverband Sankt Jakob in Dachau.

Zwischenweg in Indersdorf

Anders sieht es Johannes Böller, der in Markt Indersdorf in die Fußstapfen seines Vaters Paul getreten ist und dort Nikolausbesuche organisiert. Zwischen „wie immer“ und „gar nicht“ will er einen Zwischenweg suchen, eine corona-gerechte Alternative, je nachdem, wie sich die Situation am Nikolaustag darstellt. „Damit wir die Perspektive nicht verlieren.“

Die Tradition weiterführen in angepasster Form, das ist auch das Ziel von Jürgen Meyr, der in der Pfarrei Weichs schon seit 38 Jahren den Nikolausdienst organisiert. „Feste und Feiern gehören doch zum Jahr.“ Für den Nikolaustag findet es Meyr wichtig, dass der heilige Mann auch persönlich präsent ist. Das Konzept: „Der Nikolaus bleibt im Freien, betritt nicht das Haus.“ Die Kinder sollen zur Tür kommen, so kann der Nikolaus mit ihnen sprechen, „in gebotenem Abstand“.

Aus dem goldenen Buch wird heuer nicht vorgetragen, „die Eltern bekommen einen Nikolausbrief, den sie später vorlesen können.“ Der Ablauf ist geplant, die Familien sind informiert. „Jetzt hängt noch alles ein wenig vom Wetter ab.“ Und natürlich davon, dass das Infektionsgeschehen die Nikolaus-Besuche dann tatsächlich zulässt.