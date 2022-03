Nirgends gibt es so viele Minijobs

Teilen

Nirgends in Deutschland arbeiten mehr Menschen auf 450-Euro-Basis als im Landkreis Dachau: Hier machen Minijobs 16 Prozent aller Arbeitsstellen aus. Das hat ein Forschungsinstitut herausgefunden. Der DGB warnt vor einer ungesunden Entwicklung.

In der Coronakrise wird ein Minijob besonders kritisch © Shotshop/imago-images

Dachau – Nach der neuen Auswertung des WSI (Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut) gab es in Deutschland zum Stichtag 30. Juni 2021 rund 7,157 Millionen Beschäftigte, die einen 450-Euro-Minijob haben. Für rund 3 Millionen Personen war die geringfügig entlohnte Beschäftigung, Stand Juni 2021, ein Nebenjob. Die Zahl der Neben-Minijobs hat über Jahre stark zugenommen, der Rückgang im ersten Corona-Jahr 2020 war 2021 wieder mehr als ausgeglichen.

Es bestehen beachtliche regionale Unterschiede: Der Durchschnitt in Deutschland liegt bei 7,9 Prozent. Die drei Kreise mit dem höchsten Anteil von Beschäftigten in 450-Euro-Nebenjobs lagen Mitte 2021 alle in Bayern. Es handelt sich um Dachau (16,0 Prozent), Fürstenfeldbruck (15,0 Prozent) und Bad Tölz-Wolfratshausen (14,6 Prozent).

In Dessau-Roßlau (2,8 Prozent) sowie Wolfsburg und der Uckermark (jeweils 2,9 Prozent) sind die Nebenjobs in Relation zur Gesamtbeschäftigung am wenigsten verbreitet. Auch in den anderen Landkreisen in der Region ist der Anteil hoch, so liegt er in Ebersberg bei 13 Prozent, in Erding bei 13,9 und in Starnberg bei 11,3 Prozent.

Die DGB-Vorsitzende für Dachau, Fürstenfeldbruck, Starnberg, München und München Land, Simone Burger, erklärt zu den Zahlen: „Der hohe Anteil an Nebenjobs spiegelt auch die hohen Lebenskosten in der Region wieder. Viele Beschäftigte brauchen den Nebenjob, um ihre Ausgaben stemmen zu können. Dies ist eine kritische Entwicklung.“ Deshalb brauche es gute Löhne, wirkliche Lohnsteigerung in den anstehenden Tarifrunden und eine Steigerung der Tarifbindung.

Burger: „Den Anstieg der Minijobs sehen wir kritisch. Minijobs wirken nur auf dem ersten Blick wie ein gutes Angebot. Schon in wirtschaftlich normalen Zeiten erweisen sich Minijobs als Beschäftigungsform mit sehr schwacher sozialer Absicherung, bei der Niedriglöhne weit verbreitet sind. In der Corona-Krise hat sich die Prekarität vieler Minijobs noch einmal besonders deutlich gezeigt: Da für geringfügig entlohnte Beschäftigungsverhältnisse nicht in die Arbeitslosenversicherung eingezahlt wird, konnten sie während der Pandemie nicht über Kurzarbeit abgesichert werden, bei Verlust der Beschäftigung besteht kein Anspruch auf Arbeitslosengeld.“

Die Auswirkungen der Epidemie seien dadurch verschärft worden, dass 450-Euro-Minijobs insbesondere in Branchen wie Gastronomie und Handel verbreitet seien, die unter den Kontaktbeschränkungen stark litten. „Deshalb muss der Weg sein, geringfügig entlohnte Beschäftigung nach Möglichkeit in reguläre sozialversicherungspflichtige Jobs umzuwandeln.“ dn