Noch eineinhalb Jahre Warten auf das neue Dachauer Hallenbad

Dachauer Hallenbad soll Ende 2022 fertig werden

von Stefanie Zipfer schließen

Dachau – Zur Abwechslung einmal gute Nachrichten vom Dachauer Hallenbad! Wie Robert Haimerl, Chef der Stadtwerke und damit künftiger Betreiber des neuen Hallenbads, am Dienstag dem Stadtrat mitteilte, könne das Bad – „wenn alles sehr sehr gut läuft“ – Ende 2022 in Betrieb genommen werden, „oder zumindest in den Probebetrieb“.

Denn aktuell liefen die Arbeiten mehr oder weniger reibungslos. Am Dach gebe es „Fortschritte“, die Fassade sei geschlossen. Das verantwortliche Architekturbüro Studio Gollwitzer Architekten habe zudem einen neuen Bauleiter vorgestellt, und auch Architekt Wolfgang Gollwitzer selbst will Haimerl zufolge einen „erheblichen Teil“ der Bauüberwachung übernehmen.

Dennoch gebe es natürlich weiterhin „ein paar Risikopositionen“, wie Oberbürgermeister Florian Hartmann es formulierte. So gebe es im Nachgang möglicherweise Rechtsstreitigkeiten; zudem machten Materialengpässe den Verantwortlichen Sorgen. „Es ist wirklich kurios, was es alles nicht mehr gibt“, so Hartmann. Auch was die Elektroarbeiten betrifft, gab Haimerl zu, „Bauweh“ zu haben: So sei eine Firma ihrem Leistungsabruf noch nicht gefolgt, Haimerl zufolge werde man nun „in einen entsprechenden Schriftwechsel gehen“.

Auch zu den Kosten wagte Stadtwerke-Chef Haimerl zum ersten Mal seit langem eine Aussage: Stand heute wird das Hallenbad 20,5 Millionen Euro kosten.