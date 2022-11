Die Probleme der Rettungsdienste: Notruf selbst bei einer Platzwunde

Von: Thomas Zimmerly

Verantwortungsvoller Job mit Stress-Garantie: Notfallsanitäterin Theresa Moser und Rettungssanitäter Jochen Hügle vom BRK Dachau. Wir fahren da raus und kommen zu Patienten, die eigentlich nicht die Notfallrettung bräuchten. Hubert Böck, Leiter Rettungsdienst beim BRK Freising und Kreisrat © brk-kreisverband dachau

Rasant steigende Einsatzzahlen, abgemeldete Krankenhäuser, fehlendes oder überlastetes Rettungspersonal und jede Menge Fehleinsätze, etwa weil schon mal bei einer Platzwunde der Notruf gewählt wird – bei den Rettungsdiensten und der medizinischen Versorgung gibt es im Landkreis Dachau große Probleme.

Dachau – „Letzte Nacht sind sie von Freising nach Weilheim runter gefahren, um einen Notfallpatienten unterzubringen!“ Diesen Satz sagte Hubert Böck, Indersdorfer SPD-Kreisrat und Leiter Rettungsdienst beim BRK Freising. Für seine Mitarbeiter bedeutete das 96 Kilometer Strecke, mindestens eineinviertel Stunden Fahrzeit und puren Stress, da sie einfach kein näher gelegenes, aufnahmebereites Krankenhaus fanden. Abgemeldete Kliniken sind nur ein Problem der Rettungsdienste. Es gibt weitere: steigende Einsatzzahlen, fehlendes oder überlastetes Personal, riskante Fahrten und nicht zuletzt die große Zahl von Fehleinsätzen.

Große Probleme mit der ganzen medizinischen Versorgung und auch im Rettungsdienst und in den Kliniken

Seinem Ärger machte Böck bei der jüngsten Sitzung des Dachauer Kreistags Luft. „Wir haben im Moment große Probleme mit der ganzen medizinischen Versorgung und auch im Rettungsdienst und in den Kliniken“, so Böck. Das gelte für Freising, aber auch für den Landkreis Dachau.

Die Kalamitäten beginnen bereits, wenn jemand beim ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Nummer 116 117 anruft, weil der Hausarzt nicht erreichbar ist – „was nicht immer einfach ist, weil man oft in der Warteschleife hängt“, so Böck. Kommt der Hilfesuchende durch, dann heißt es Daumendrücken. Böck: „Momentan ist für die Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau ein Arzt zuständig, der rumfährt. Da kann man sich vorstellen, dass die zeitnahe Versorgung des Patienten nicht gleich gegeben ist.“

Viele warten laut Böck nicht so lange, sondern wählen gleich den Notruf 112 und landen bei der Integrierten Leitstelle (ILS) in Fürstenfeldbruck. Die Leitstellendisponenten dort müssen dann innerhalb kürzester Zeit entscheiden, ob es ein Notfall ist. „Wir haben einen ganz klaren Abfragekatalog, nach dem entschieden wird“, sagt Peter Raab, stellvertretender Betriebsleiter bei der ILS Bruck, etwa, ob der Mensch noch atmet oder bei Bewusstsein ist. Dabei haben die Mitarbeiter der ILS einen „60 bis 90 Sekundenzeitansatz“, so Raab, dann muss die Entscheidung fallen: Rettungswagen oder nicht.

„Wir fahren da raus und kommen zu Patienten, die eigentlich nicht die Notfallrettung bräuchten.“

Ist das Fahrzeug unterwegs, erlebt Böck oft Folgendes: „Wir fahren da raus und kommen zu Patienten, die eigentlich nicht die Notfallrettung bräuchten.“ In 50 Prozent der Fälle würden der Haus- oder Bereitschaftsarzt für eine Untersuchung und Weiterleitung genügen, so der Freisinger Rettungsdienstleiter. Raab nennt das Beispiel Kopfplatzwunden, die stark bluten, sich hinterher meist als kleiner Riss entpuppten. Dennoch klingelt bei der ILS das Telefon.

Notfallrettung und Krankentransporte für den Landkreis Dachau teilen sich das BRK sowie die Johanniter Unfallhilfe. Die Einsätze, bei denen keine Notwendigkeit bestand oder gar eine Verweigerung des Patienten vorlag, „sollten für 2022 bei zirka 4000 liegen“, sagt Dennis Behrendt, Geschäftsführer des BRK-Kreisverbands und ebenfalls für die SPD im Kreistag sitzend. „Dies entspricht einer Mehrung von knapp 800 Einsätzen zum Vorjahr.“

Ein Indiz, dass die Bürger immer schneller auch bei Kleinigkeiten zum Notruf tendieren, sind die Einsatzzahlen insgesamt, die in den vergangenen Jahren stetig gestiegen seien, so Behrendt. So rechnet das BRK Dachau mit knapp 24 500 Fahrten für seine aktuell vier Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge für das laufende Jahr, während es 2021 noch 23 267 waren. Das Einsatzaufkommen sei allerdings auch deshalb in die Höhe gegangen, weil es wieder zu größeren Menschenansammlungen komme, so Peter Raab. An Halloween beispielsweise „gab es ein ganz starkes Einsatzaufkommen“ bei der ILS.

Bei Johannitern gehen Zahlen ebenfalls nach oben

Bei den Johannitern, die über ihre Wache in Altomünster im Jahr mit einem Fahrzeug 1700 Einsätze abwickeln, sind die Zahlen ebenfalls nach oben gegangen, Fehleinsätze seien jedoch „eher selten geworden“, so Pressesprecher Christoph Schreiber. Aber: „Die Einsatzfahrten mit Blaulicht sind gefährlicher geworden, da wir immer mehr Einsätze haben und auch weitere Wege zurücklegen müssen. Durch die Faktoren Mehrbelastung und weitere Strecken erhöht sich leider auch das Unfallrisiko.“

Die Johanniter haben noch mit einer Schwierigkeit zu kämpfen: mit Personalmangel. Die Gründe sind laut Schreiber der Schichtdienst, Überstunden, körperliche Arbeit und vor allem die rechtliche Unsicherheit der Notfallsanitäter.

Beim BRK wiederum sind auch dank guter Nachwuchsarbeit derzeit alle Stellen besetzt. Neben der Vielzahl der Einsätze belastet die Retter allerdings „besonders die zeitliche Ausweitung der Einsatzzeiten, da teils sehr weite Transportwege aufgrund der hohen Abmeldequote der Kliniken in Kauf genommen werden müssen“, so Behrendt. Täglich, so der BRK-Geschäftsführer komme es zu „Problemen in der operativen Abwicklung unserer Notfalleinsätze“. Das Helios Amper-Klinikum Dachau sei in Sachen Abmeldung keine Ausnahme, so Böck. Und die Krankenhäuser in der Region um München „melden schon gar nicht frei, weil sie wissen, eine Stunde später sind sie wieder voll“.

