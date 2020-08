Nur fünf Landkreise sind noch teurer

Corona wirkt sich aus, aber die Immobilienpreise bleiben auf extrem hohen Niveau. Dachau ist wieder unter den Spitzenreitern.

Dachau – Der Landkreis Dachau gehört auch im Jahr 2020 zu den teuersten Wohnregionen Deutschlands. So ergab eine aktuelle Studie des Hamburger Welt-Wirtschafts-Instituts (HWWI) im Auftrag der Postbank, dass der Landkreis Dachau außerhalb der sieben Metropolen Deutschlands – das sind Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Düsseldorf, Köln und Frankfurt – der insgesamt sechstteuerste Landkreis Deutschlands ist.

So kostete eine Eigentumswohnung in Bestandsbauten im Jahr 2019 pro Quadratmeter im Dachauer Landkreis durchschnittlich 5296,53 Euro und damit 4,91 Prozent mehr als im Vorjahr. Vor Dachau liegen auf Platz 2 der Liste der Landkreis Miesbach (6127 Euro), danach folgen Starnberg (6079 Euro), der Landkreis München (6043 Euro) und der Landkreis Fürstenfeldbruck (5316 Euro).

Spitzenreiter in Deutschland als teuerster Standort außerhalb der Großstädte ist der Landkreis Nordfriesland (6452 Euro pro Quadratmeter), zu dem unter anderem die Inseln Sylt, Föhr und Amrum gehören.

Die Millionenstadt München ist laut HWWI insgesamt der teuerste Ort für den Kauf von Wohnungen in Deutschland. So kostete der Quadratmeter 2019 erneut 6,2 Prozent mehr als im Vorjahr. Damit wurde die 8000-Euro-Schwelle durchbrochen; der Durchschnittswert für den Kauf von Eigentumswohnungen in Bestandsbauten der bayerischen Landeshauptstadt liegt bei 8079 Euro pro Quadratmeter.

Und dieser Wert dürfte auch in Zukunft nicht fallen: Die Postbank macht nämlich wenig Hoffnung, dass sich die Preise als Folge der Coronakrise nach unten entwickeln. So geht sie lediglich davon aus, dass die Pandemie den Trend von Preissteigerungen „zeitweilig unterbrechen“ könnte. „Wir rechnen mit einer Delle, aber nicht mit einem Ende des Preiszyklus. Schließlich wirken alle strukturellen Faktoren, die den Zyklus am Immobilienmarkt vom Jahr 2009 bis zum Jahresanfang 2020 prägten, weiter. Wenn die Corona-Pandemie beherrschbar bleibt und im zweiten Halbjahr 2020 eine wirtschaftliche Erholung einsetzt, dürfte auch der Immobilienmarkt dynamisch wachsen“, so eine Sprecherin der Postbank.

Im Landkreis Dachau müssen Einwohner laut einer Modellrechnung der Postbank im Durchschnitt zwischen 24 und 30 Prozent ihres Haushaltseinkommens für die Finanzierung einer 70 Quadratmeter großen Wohnung aufbringen.

Die Sparkasse Dachau beurteilt die Folgen der Coronakrise für den Immobilienmarkt im Dachauer Landkreis dagegen noch etwas vorsichtiger als die Postbank. So spricht die Sparkasse in ihrem aktuellen Geschäftsbericht davon, dass „die rezessiven Auswirkungen aus der Coronakrise auf den Immobilienmarkt im Landkreis Dachau momentan nicht abgeschätzt werden können“.

Corona-Folgen: Sparkasse Dachau mit vorsichtiger Prognose

Eine weiterhin hohe Nachfrage nach dem so genannten „Betongold“ sei nur eine denkbare Folge der Krise. Konträre, also gegenteilige Effekte könnten sich daraus ergeben, dass die Bürger ihr Geld lieber liquide halten und aus Sicherheitsgründen daher auf einen Immobilienerwerb verzichten.

Sollte sich zudem in den kommenden Monaten eine deutliche Steigerung der Arbeitslosenquote ergeben, könnte dies nach Einschätzung der Sparkasse Dachau ebenfalls negative Folgen für den Immobilienmarkt im Landkreis nach sich ziehen.

