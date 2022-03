Premiere bei der Volksbühne Dachau: Nur Jeanette behält den Überblick

Ergreift im Chaos die Initiative: Jeanette (Victoria Neumeyer), hier mit Paul Trinknix (Gerald Krauss, Mitte) und Hartmuth Dreiherz (Jürgen Strobl). © koch

Dachau – Für die Zuschauer war es ein Vergnügen, endlich wieder Theaterluft zu schnuppern, und die Darsteller der Volkbühne Dachau freuten sich, wieder vor Publikum aufzutreten zu dürfen. Bei der Premiere der Komödie „Nicht ohne meinen Doktor“ von G. Jansen unter der Regie von Kornelia Renner konnten die Schauspielern endlich wieder ihre Spielfreude zeigen.

Die Spielstätte der Volksbühne ist traditionsgemäß das Ludwig-Thoma-Haus. Rund 50 Zuschauer genossen dort einen schwungvollen, turbulenten Abend.

Die Volksbühne Dachau entstand wenige Jahre nach dem zweiten Weltkrieg und zwar im Spiel- und Sportverein Dachau-Ost, als beim SSV der Wunsch aufkam, neben Fußball und Tennis auch Theater spielen zu wollen. So gab es 1952 einen kurzen Einakter bei der Weihnachtsfeier des Vereins. Zügig wurden die Theatervorführungen immer aufwendiger in Szene gesetzt. Aus Einaktern wurden Zweiakter, aus Zweiaktern Dreiakter. Bei „Nicht ohne meinen Doktor“ kam nun wieder ein Zweiakter zur Aufführung.

Jürgen Strobl ist in der Rolle des Hartmuth Dreiherz zu erleben, der glaubhaft den Titelhelden spielt. Er leidet an diversen Krankheiten: Klopfen im Kopf tagaus, tagein, das Herz, die Leber, der Darm oder die Knochen. Seine charmante, aber dennoch resolute Frau Jeanette (Victoria Neumeyer) mit herrlichem französischen Akzent füttert ihn jeden Morgen liebevoll mit Unmengen von Tabletten, damit er überhaupt auf die Beine kommt.

Und dann sorgt der Unruhegeist Paul Trinknix (Gerald Krauss) für Wirbel. Weil ihn seine Frau verlassen hat bleibt ihm nur der Alkohol. Doch als Simone Rückert (Stefanie Frimmer) auftaucht, eskaliert die Situation. Hartmuth, der im Rollstuhl sitzt, pant akribisch seine Beerdigung. Paul wird einbezogen. Doch weil Paul sich in ein Liebesabenteuer mit der quirligen Simone stürzt, gerät er aus der Fassung. Sogar eine Schlägerei mit einem kernigen Taxler (Matthias Ockerblohm) zettelt er an.

Gut, dass die clevere Jeanette die Initiative ergreift und dem Chaos ein Ende bereitet. Der eingebildete Kranke kehrt zurück ins Leben.

Die Zuschauer amüsierten sich bei der Premiere köstlich über die flotten Sprüche in der spritzigen Aufführung. Das Publikum bedankte sich dafür mit kräftigem Applaus.

Am Erfolg sind ferner beteiligt: Inspizientin Daniela Renner, Souffleuse Kornelia Renner und der für die Technik zuständige Ernst Renner.

INGRID KOCH

Weitere Aufführungen

Die nächsten Vorstellungen finden am 2. April um 15 und 20 Uhr, am 3. April um 18 Uhr, am 9. April um 20 Uhr und am 10. April um 18 Uhr statt.