OB Florian Hartmann bewacht den Maibaum

Der Chef persönlich wird sich in der Nacht vor der Maifeier um den Dachauer Maibaum kümmern. „Damit uns der Baum kurz davor nicht noch unter dem Hintern weggeklaut wird, werde ich am Sonntagabend auch bei der Maibaumwache dabei sein“, schreibt OB Florian Hartmann auf seiner Facebook-Seite.

Hartmann schreibt weiter: „Der Baum ist sicherer als die Kronjuwelen der Queen!“ Die Reaktion kam prompt. „Ist der Baum wirklich sicherer als die Kronjuwelen der Queen?“, schrieb der Burschenverein Günding unter den OB-Post. Dazu muss man wissen, dass die Gündinger das Prachtstangerl schon einmal um ein Haar geklaut hätten. Sie scheiterten an der Wache. Ob der OB wachsam genug war, wird sich am kommenden Montag, 1. Mai ,ab 10.15 Uhr erweisen, wenn die Feuerwehr den Baum aufstellen will.