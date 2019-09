Dachaus OB Florian Hartmann spricht über Wachstum, Verkehr und die Definition von Kollaps

Nicht nur die Stadt München leidet unter einem Verkehrsproblem. Auch das Umland ächzt. Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann sieht die einzige Lösung in einer Politik der kleinen Schritte. Ein Beinahe-Streitgespräch.

Herr Oberbürgermeister, lassen Sie uns über den Verkehr sprechen. Täglich fahren 400 000 Pendler nach München, knapp 9000 davon aus der Stadt Dachau. Tendenz steigend. Wird Ihnen bei diesen Zahlen Angst?

Florian Hartmann: Eigentlich bin ich kein Mensch, der Angst hat. Die aktuelle Situation ist im Grunde nichts anderes als eine Konsequenz daraus, dass der Landkreis Dachau in den letzten 15 Jahren um über 20 000 Menschen gewachsen ist. Die Zahl der Kfz ist zwischen 2013 bis 2018 im Landkreis um 14000 gestiegen. Das sind 15 Prozent Steigerung in nur fünf Jahren!

Gibt es irgendeine Chance, etwas zu verändern, damit der Verkehr besser fließt?

Die Frage ist eher: Was bringt es, wenn wir beispielsweise den Stauknoten am Krankenhaus lösen, indem wir drei Straßen hinbauen und Häuser wegreißen, was ja in der Praxis eh nicht geht und auch nichts bringt? Weil dann stehen die Autos halt in der Münchner Straße oder spätestens in München. Das heißt: Man verschiebt ja bloß das Problem.

Wo sehen Sie dann die Lösung, im ÖPNV?

Das ist ein Teil. Wir versuchen natürlich auch, den Verkehr fließen zu lassen. Gerade sind wir dabei, den Bus schneller durch die Stadt zu bringen, indem wir die Ampel grün schalten, wenn der Bus kommt. In einem zweiten Schritt wollen wir das auch für den Autoverkehr.





Mittels intelligenter Ampeln?

Das sind intelligente Ampeln, ja. An der Kreuzung Bajuwaren-/Alte Römer-/Schleißheimer Straße funktioniert das ja bereits recht gut. Wobei das natürlich zur Folge hat: Wenn ein Autofahrer das Gefühl hat, an der Stelle fließt es besser, wird er nur noch da fahren. Und somit ist der Effekt auch gleich wieder weg. Das ist immer eine Verlagerung. Je nachdem, wo es grade besser fließt, geht auch der Verkehr hin.

Was halten Sie davon, den innerstädtischen Verkehr so unattraktiv zu machen, dass Leute freiwillig lieber einen Umweg in Kauf nehmen und – wenn es sie denn gäbe – eine Umfahrung nutzen würden?

Aber was sagen dann die Leute in der Stadt? Die stehen jetzt ja auch schon an den Ampeln. Am Ende ist es eine Frage der Reisezeit und wo die Menschen glauben, dass es besser fließt.

Sie glauben also nicht daran, dass eine Umfahrung den innerstädtischen Verkehr beruhigen könnte?

Da brauche ich nix glauben, da brauche ich bloß Gutachten lesen. Und die sagen seit Jahren: Die Innenstadt wird durch eine Umfahrung nicht entlastet. Klar, die Randbereiche werden natürlich entlastet, auf der Alten Römerstraße ist dann weniger los, weil der Verkehr parallel auf der Umfahrung stattfindet, das ist schon klar. Aber der Innenstadtbereich wird durch eine Umfahrung nicht entlastet. Das zeigen diese Gutachten seit Jahren. Abgesehen davon habe ich das Thema eh nicht in der Hand. Das macht der Freistaat Bayern. Und ich seh’ auch nicht ein, warum wir als Kommune das auch noch bezahlen sollen.

Wenn Ihnen eine gute Fee eine Umfahrung schenken würde, welche würden Sie nehmen?

Die Westumfahrung. Aber da ist Bergkirchen ja immer dagegen. Entscheidend wäre, dass wir damit den Verkehr so früh wie möglich auf die Autobahn Richtung München bringen. Bloß da wird Ihnen auch wieder die Autobahndirektion sagen: Seid’s Ihr wahnsinnig, da ist ja jetzt schon immer Stau! Und das ist das Problem: Egal was wir für den Autoverkehr machen – jede Straße oder Umfahrung, die wir zusätzlich bauen, wird nicht dazu führen, dass der Verkehr weniger wird, sondern mehr.





Das heißt: Es ist heute schon voll im Landkreis, es wird immer voller – und machen können wir gar nix?

Ja, es gibt keinen Ausweg. Drum muss man einfach versuchen, ÖPNV und Fahrrad auszubauen.

Vor einigen Monaten hatte der Umwelt- und Verkehrsausschuss ja beschlossen, den Bau eines Turbokreisels für die Kreuzung Bajuwaren-/Schleißheimer-/Alte Römerstraße untersuchen zu lassen. Wie stehen Sie dazu?

Da gibt es auch schon Gutachten dazu, die sagen, das funktioniert nicht. Auch das Staatliche Bauamt sagt: Bei diesen Verkehrsmengen ist eine Ampel leistungsfähiger als jeder Kreisel. Das sagen die rauf und runter. Und das hat sich ja auch bei uns gezeigt: Kaum haben wir die Ampel optimiert, läuft’s besser. Deswegen halte ich von dem Turbokreisel nichts. Er wird nur sehr viel Geld kosten, mindestens 10 Millionen Euro, und mindestens zehn Jahre dauern.

Bräuchte es nicht endlich eine konzertierte, interkommunale Aktion, um den vorhersehbaren Verkehrskollaps zu verhindern?

Ich frage mich eher: Was ist denn ein Kollaps? Das müsste mir mal bitte einer definieren. Wenn ich in Urlaub fahre, bin ich manchmal in Städten, dagegen läuft es bei uns gut. Ist es also schon ein Kollaps, wenn ich mal drei Minuten im Stau stehe?

Ok, wir haben keinen Kollaps. Aber auch nach wie vor wenig Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Kommunen...

Das Problem ist: Die Kommunen haben sehr viel kommunale Planungshoheit. Wenn zum Beispiel die Gemeinde Neufahrn bei Freising sagt: „Uns egal, wir wollen weiter wachsen!“, dann dürfen die das. Das ist deren Entscheidung. Und das macht es schwierig, sich in einem so großen Raum auf gemeinsame Planungsziele zu verständigen. Nichtsdestotrotz haben sich einige Kommunen im Münchner Norden zusammengeschlossen, um gemeinsam ein Verkehrskonzept zu erarbeiten. Da sind wir natürlich mit dabei.

Wenn Sie Pendler wären...

Ich war schon Pendler.

Also wenn Sie jetzt Pendler wären, würden Sie mit der Bahn oder dem Auto nach München fahren?

Ich bin mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren und dann mit der S-Bahn oder mit dem Regionalzug nach München. Aber ich kann genauso gut jeden verstehen, der nicht S-Bahn fahren will. Denn den angeblichen Zehn-Minuten-Takt zur Hauptverkehrszeit gibt es de facto nicht, weil die dazu notwendigen Fahrzeuge gar nicht vorhanden sind.

Apropos Fahrzeuge: Wäre es nicht schlauer gewesen, anstatt weniger teurer Erdgasbusse mehr billigere Dieselhybridbusse zu kaufen?

Aber ich brauche ja nicht mehr Busse! Ich habe einen Fahrplan, den ich erfüllen muss, dafür brauche ich 13 Busse. Wenn ich mehr Busse hätte, müsste ich mir ja erstmal überlegen, was ich mit denen mache.

Eine neue Linie zum Beispiel?

Aber da habe ich nicht nur die Anschaffungskosten des Busses, sondern ich brauche ja auch noch den Busfahrer dazu. Aber, jetzt nochmal zu den Erdgasbussen: Letztendlich war das eine Entscheidung für die Umwelt. Wenn heutzutage die Grünen schon vom Ministerpräsidenten in Sachen Umwelt- und Klimaschutz überholt werden, heißt das für uns, dass auch wir das Thema ernst nehmen müssen.

Im Dezember wurde ja heftig gestritten, inwieweit sich der Landkreis an den Kosten des Dachauer ÖPNV beteiligt...

Oh ja. Und wir werden auch nochmal mit dem Landkreis sprechen. Wir werden anregen, ob man die seit 2013 geltenden Kilometersätze möglicherweise anpassen kann.

Aber wie wollen Sie Ihre Bürgermeisterkollegen aus dem Landkreis überzeugen, dass sie der Stadt Dachau mehr Geld geben sollen?

Ich bin ein großer Fan von Solidargemeinschaften, weil man da gemeinsam Dinge lösen kann. Und der Landkreis ist eine Solidargemeinschaft. Drum müssen wir’s probieren.

Das einzige Druckmittel gegenüber dem Landkreis könnte die Kreisfreiheit sein?

Ja muss man denn immer ein Druckmittel in der Hand haben? Ich hoffe, man kann mit Argumenten überzeugen. Von Kreisfreiheit halte ich zum jetzigen Zeitpunkt, da wir die geforderten 50 000 Einwohner noch nicht haben, wenig. Daran kann man vielleicht mal denken, wenn man 70 000 Einwohner hat – aber die will ich nicht!

Weil wir schon so viel über Gutachten gesprochen haben: Es gibt ja auch Experten, die sagen: Je weniger Parkplätze, desto weniger Verkehr. Was halten Sie davon?

Ich glaube das auch. Darum wollen wir ja auch mithilfe unserer Stellplatzsatzung den Verkehr in der Stadt regeln.

Das Bündnis für Dachau hatte vorgeschlagen, jedes Jahr 400 Parkplätze zu streichen.

Ach, das ist mir alles zu dogmatisch. Ich bin immer mehr für praktische Lösungen. Aber grundsätzlich wird es bei uns schon auch Veränderungen geben.

Welche?

Naja, dass man beispielsweise Gebiete berücksichtigt, die eine hohe ÖPNV-Gunst haben. Wir wollen also je nach Lage in der Stadt sagen: Hier brauche ich mehr Stellplätze und dort weniger.

Wird es weitere Anwohnerparkzonen geben?

Mittlerweile haben wir ja zwei Zonen, die östlich und westlich der Bahn, mit denen wir wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Deshalb habe ich jetzt auch das Gebiet um das Krankenhaus untersuchen lassen. Die Untersuchung wird im September vorgestellt – mit der klaren Empfehlung, dass wir auch da eine weitere Anwohnerparkzone schaffen.

Das heißt, auf Dauer wird Parken kosten?

Ich gehe davon aus, dass der Trend dahin gehen wird, genauso wie in München.