OB-Kandidatenduell: Mal witzig, mal hitzig

Über 300 Dachauer haben am Sonntag bei der Podiumsdiskussion der Dachauer Nachrichten einen persönlichen Eindruck von den fünf OB-Kandidaten bekommen. In einem unterhaltsamen Schlagabtausch schenkten sich die Bewerber nichts.

Dachau – Es wurde spontan geklatscht, gebuht, laut aufgelacht, aufgrund eines Witzes oder aus Zynismus. Die Gäste der Podiumsdiskussion, die die Heimatzeitung gestern im ASV-Theatersaal veranstaltete, haben sich bestens unterhalten, als sich der amtierende OB Florian Hartmann (SPD), Markus Erhorn (FW), Peter Gampenrieder (ÜB), Wolfgang Moll (Wir) und Peter Strauch (CSU) den Fragen von DN-Redakteurin Stefanie Zipfer stellten.

Wachstumund Wohnraum

Dachau wächst. 400 Menschen, also ein Prozent Wachstum pro Jahr, das passiere automatisch, so Florian Hartmann. „Auf dem MD-Gelände und in Augustenfeld können wir Wachstum zulassen, aber gestalten.“ Gampenrieder fordert, das Wachstum festzulegen auf die Zielgröße 0,5 – ein Prozent verträgt unsere Stadt nicht“. Für Strauch wäre ein Prozent moderat, aber inklusive MD-Gelände, auf dem 1000 Wohnungen entstehen sollen. „Mehr darf’s nicht sein, da muss ein Deckel drauf.“ Moll warnte davor, „diesem Wachstum das Tor zu öffnen“. „Da kommen Mieter, die wir hier nicht brauchen“. Er erläuterte, dass „wir Wohnraum für unsere Dachauer und deren Nachkommen benötigten. Strauch erläuterte seine Wohnungspolitik – eine Säule seien die Sozialwohnungen. Eine amüsante Diskussion über die Anzahl der in den vergangenen sechs Jahre eingeweihten Sozialwohnungen zwischen Strauch und Hartmann folgte, aus der Hartmann klar als Sieger hervorging. Strauch behauptete, es seien acht gewesen, Hartmann konterte, dass 47 gebaut wurden, mitsamt Ort und Einweihungsdatum – und Strauch vielleicht auf ein paar Einweihungen nicht gewesen sei. Der OB hatte die Lacher auf seiner Seite. Moll warf ihm vor: „Sie heften sich Erfolge anderer ans Revers!“ Dafür erntete der Wir-Kandidat lautstarke Buh-Rufe aus dem Publikum.

Druck auf dem Wohnungsmarkt spürt Hartmann in Dachau nicht. Denn „so viele Wohnungen können wir gar nicht bauen, dass die Mieten fallen“. Diesen Druck „als Hirngespinst wegzureden“, empfand Markus Erhorn als „Riesensauerei“.

Verkehr

Ins Schwimmen kam Hartmann beim Thema Umfahrung: Zunächst erklärte er, dass die einzig vernünftige Umfahrung die Westumfahrung wäre, später sagte er, dass laut Gutachten keine mögliche Umgehung die gewünschte Entlastung für Dachau bringe. Auf Rückfrage von Gampenrieder sagte Hartmann, dass die Westumfahrung vor 40 Jahren sinnvoll gewesen wäre. Strauch plädierte für eine Nordostumfahrung, Gampenrieder für eine kurze Nordostumfahrung, aber nur im Einklang mit den beteiligten Gemeinden. Moll sagte, dass man versäumt habe, die Verkehrspolitik zu steuern, nun sei eine Nordostumfahrung nicht mehr umsetzbar. Laut Erhorn dürfe man die die Autofahrer am Bahnhof nicht vergrämen – es brauche eine leistungsstarke Verbindung vom Bahnhof in Richtung Schulzentrum.

Haushalt

Die Stadt hat hohe Investitionen vor der Brust. Wie viel darf Lebensqualität kosten? Der ewige Kritikpunkt am städtischen Haushalt von Peter Strauch sind die Personalkosten der Stadt Dachau, 35 Prozent Personalwachstum seien zu viel, „der Verwaltungshaushalt frisst uns auf!“ Wolfgang Moll macht der „Haushaltsplan Angst“. Gampenrieder stellte klar: „Lebensqualität kostet.“ Man müsse die Einnahmen erhöhen: Gewerbesteuer generieren anhand eines Konzepts und einer funktionierenden Wirtschaftsförderung. Markus Erhorn findet, dass das Leben nur so viel kosten darf „wia mia aufm Konto ham“.

Herzensangelegenheit

Der Besucher Guido Bücker wollte wissen, was die Herzensangelegenheiten der Kandidaten sind. Für Gampenrieder Betreutes Wohnen auf dem MD-Gelände und ein solider Stadthaushalt, für Moll ein konstruktives Miteinander und der Erhalt der Lebensqualität, für Strauch der Haushalt sowie Sozial- und Mehrgenerationenwohnungen, für Erhorn die Kultur- und Brauchtumsförderung und eine solide Finanzsituation, für Hartmann die Themen Familien, Kinder und Bildung sowie eine Stärkung der Gemeinschaft. Auf die Frage von Michael Staniszewski zum Thema Klimaschutz sprachen sich alle Kandidaten für Maßnahmen aus, nur Moll verwies an die übergeordnete Politik.

Einigkeit

Einig waren sich die fünf Kandidaten in einem einzigen Punkt: einer Frage an Peter Strauch, der sich gegen rechtsextreme AfD-Politiker im Stadtrat ausgesprochen hatte. Strauch wiederholte, dass Rechtsradikalität im Stadtrat nichts verloren habe. Seine Kollegen nickten, kräftiger Applaus brandete auf.

Fasching

„Mit welchen ihrer Mitbewerber würden Sie auf einen wahnsinnigen Faschingsball gehen – und in welchem Kostüm?“, lautete die letzte Frage der Moderatorin, die gewitzt und schlagfertig durch den Vormittag führte. Hartmann würde Erhorn mitnehmen, von dem wisse er wenigstens, dass er kein Faschingsmuffel sei. Das Kostüm dürfe seine Frau aussuchen. Erhorn will als Rocky Balboa gehen, weil der immer wieder aufsteht – und zwar mit Peter Strauch, der ihm in seinem Hulk-Kostüm gut gefallen habe. Peter Gampenrieder würde auch Peter Strauch mitnehmen, „weil wir zu vorgerückter Stunde kein Problem mit dem Vornamen haben“. Moll outete sich als Faschingsmuffel, würde aber den OB mitnehmen. Peter Strauch erwies sich als integrativ: Er würde alle mitnehmen, „als Jamaika-Bobmannschaft. Die Frage ist nur, wer draußen bleiben muss: Es ist ja bloß ein Vierer-Bob.“

Bei der Oberbürgermeisterwahl in fünf Wochen ist dagegen die Frage, wer reinkommt: Es handelt sich schließlich ein Ein-Mann-Job (weitere Beiträge zur Kommunalwahl im Landkreis Dachaufinden Sie hier).