Munition statt Falkner: Stadt Olching hofft auf Abschuss von Krähen ‒ Stadt Dachau ist weniger optimitisch

Krähen sollen in Olching bald erlegt werden können.

„Abschuss nur noch Frage der Zeit“

Von Stefanie Zipfer schließen

Auch in Olching kämpft die Stadt mit einer Krähenplage. Eine Olchinger Gemeinderätin nannte es nur noch eine „Frage der Zeit, bis der Abschuss erlaubt ist“. In Dachau ist man jedoch wenig optimistisch.

Dachau/Olching – Dachau ist nicht die einzige Stadt, die ein Problem mit den streng geschützten Saatkrähen hat. Auch in Olching, wo Landwirte über Lämmer mit klaffenden Wunden, verstümmelte Küken und geplünderte Felder klagen, befassen sich die Gemeinderäte regelmäßig mit dem Thema. Zuletzt im Zuge der gemeindlichen Haushaltsberatungen.

Dabei kamen die Olchinger zu dem Schluss, den auch die Kollegen in Dachau im vergangenen Herbst hatten, nämlich: Das einzige Mittel, das gegen die Krähen hilft, ist der Abschuss. Vergrämungsmaßnahmen – etwa durch den Einsatz eines Falkners mit einem Greifvogel – würden allenfalls dazu führen, dass die geschützen Vögel einfach umziehen.

Doch in Olching keimt Hoffnung: CSU-Gemeinderätin Maria Hartl berief sich laut der Fürstenfeldbrucker Heimatzeitung auf ihre „guten Beziehungen“ zur Staatsregierung in München und nannte es nur noch eine „Frage der Zeit, bis der Abschuss erlaubt“ werde. In den aktuellen Haushalt soll daher kein Geld für einen Falkner eingestellt werden, dafür aber 15 000 Euro für Munition – um für den Fall einer Abschussgenehmigung gerüstet zu sein.

In Dachau ist man aber weniger optimistisch. Wie berichtet, hatte die Stadt nach dem Fachvortrag eines Falkners im Oktober praktisch alle teuren Maßnahmen im Kampf gegen die Vögel aufgegeben. „Vor allem im Bereich der Schleißheimer Straße ist es vorbei. Da hilft nur noch Bejagung mit Abschuss“, hatte der Experte erklärt.

Über diesen „Paradigmenwechsel“ im Umgang mit den Tieren sei die Stadt nun mit der höheren Naturschutzbehörde bei der Regierung von Oberbayern im Gespräch, wie Bauamtsleiter Moritz Reinhold berichtet. „Bis dato“ sei ein Abschuss zwar nach wie vor nicht erlaubt. Reinhold aber würde sich schon über kleine Zugeständnisse aus München freuen. In diesem Fall: das gesamte Stadtgebiet „als Maßnahmenbereich für mögliche Vergrämungsmaßnahmen“ genehmigt zu bekommen. Dezimiert würden die Vögel dadurch zwar wieder nicht, aber immerhin wären „die Eingriffsmöglichkeiten der Stadt räumlich erweitert“. zip