Online-Betrug beim Brennholzkauf: Haimhauserin wegen Geldwäsche verurteilt

Von: Thomas Zimmerly

Teilen

Betrüger haben Menschen übers Ohr gehauen, die bei ihnen online Brennholz kaufen wollten. Das Amtsgericht Dachau hat nun eine 44-jährige Haimhauserin als Finanzagentin wegen Geldwäsche verurteilt. © Christin Klose/dpa

Betrüger haben Menschen übers Ohr gehauen, die bei ihnen online Brennholz kaufen wollten. Das Amtsgericht Dachau hat nun eine 44-jährige Haimhauserin als Finanzagentin wegen Geldwäsche verurteilt.

Dachau – Wer noch kein Brennholz für den kommenden Winter hat, ein paar Ster Buche oder Eiche über eBay Kleinanzeigen kaufen möchte, dem sei wärmstens ans Herz gelegt: unter keinen Umständen bei der Gruppe „Kleinwallstadt, hier tut sich was“ ordern. Dort tut sich nämlich nichts. Die Kleinwallstädter haben kein Holz. Stattdessen die Chuzpe, von ihren Kunden eine Vorauszahlung zu verlangen. Das Geld geht auf die Konten von Finanzagenten. Und wird von diesen weitertransferiert. Einer dieser Helfer, eine 44-jährige Haimhauserin, war nun vor dem Amtsgericht Dachau angeklagt. Geldwäsche!

Die Frau hatte Einspruch gegen einen Strafbefehl des Amtsgerichts Dachau in Höhe von 2400 Euro eingelegt. Daher: Hauptverhandlung. „Ich habe nichts mit der Sache zu tun. Ich habe kein schlechtes Gewissen“, sagte die Angeklagte. Wie das Geld auf ihre beiden Konten bei zwei verschiedenen Kreditinstituten kam, wisse sie nicht.

Online-Betrug beim Brennholzkauf:

Nur: Rund ein Jahr zuvor hatte es schon einmal eine wundersame Steigerung auf der Habenseite ihrer Bankverbindung gegeben. 115 Mal gingen Beträge zwischen 50 und 600 Euro ein. In diesen Fällen ging es nicht um Holz, sondern um Liebe. Love-Scamming, also Betrügereien mit vorgetäuschter Liebe. Der Schaden: insgesamt 32 700 Euro. Die Angeklagte war damals zu einer Geldstrafe in Höhe von 4500 Euro verurteilt worden.

Im jüngsten Prozess waren vier Straftaten angeklagt. Dreimal ging es ums Holz. Das Opfer des vierten Schwindels hatte von seinem Bruder angebliche Notarkosten in Höhe von 133,50 Euro für einen angeblichen Kredit überweisen lassen. Das Darlehen hatte der Betrüger dem Opfer via Instagram angeboten.

Haimhauserin wegen Geldwäsche verurteilt

Wer die Gesamtsumme aus allen vier Vorgängen erhalten sollte, blieb in der Hauptverhandlung im Dunklen. Es habe sich um eine Frau gehandelt, so der Sachbearbeiter von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck. Er meinte allerdings auch, dass die Dame nicht in seinem Zuständigkeitsbereich wohne. Daher sei sie für ihn nicht erreichbar gewesen. Ob der Polizist um Amtshilfe gebeten hat, wurde im Prozess nicht bekannt.

Der Staatsanwalt baute der Angeklagten eine „goldene Brücke“, wie er sagte, indem er ihr wärmstens ans Herz legte, den Einspruch zurückzunehmen. Doch die 44-Jährige, die als Putzfrau und Lageristin arbeitet, gab sich trotzig: „Ich bin unschuldig!“

Das sahen der Staatsanwalt und Richter Stefan Lorenz anders. „Für mich gibt es keine Erklärung, außer Sie haben Ihr Konto für Betrugstaten zur Verfügung gestellt“, so der Ankläger, der auf eine sechsmonatige Haftstrafe mit Bewährung plädierte. Der Vorsitzende folgte diesem Begehr. „Ich bin überzeugt, dass Sie mitbekommen haben, dass betrügerische Menschen Ihr Konto benutzten“, begründete Lorenz sein Urteil.

Zudem muss die Haimhauserin 150 Stunden soziale Hilfsdienste leisten. Und 133,50 Euro muss sie an den Bruder des Love-Scamming-Opfers zahlen. Er war der Einzige, bei dem die Überweisung nicht rückgebucht werden konnte. Die drei Menschen ohne Holz bekamen wenigstens ihr Geld wieder.