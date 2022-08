„...wenn sie mal nicht mehr da sind“: Frau macht ihrem Opa ganz besondere Überraschung zum 100. Geburtstag

Von: Verena Möckl

Teilen

Verewigt: Bianca Hermle trägt ihre Großeltern für immer bei sich. © privat

Johann Lang feiert am Freitag seinen 100. Geburtstag. Seine Enkelin liebt ihren Opa so sehr, dass sie ihm etwas ganz Besonderes schenkt.

Dachau – Johann Lang hat viele Leidenschaften. Eine davon ist das Handwerk. Der Dachauer tüftelte, schraubte, sägte – über acht Jahrzehnte lang.

Im Alter von 99 legte der Inhaber des ehemaligen Haushaltswarenladens Lang (heute: Betten Wirth) schließlich Säge und Hammer zur Seite. Vorher erfüllte er seiner geliebten Enkelin aber noch einen Wunsch.

Aus Liebe zur Enkelin: Mit 99 Jahren baut Johann Lang noch ein Vogelhaus

Wochenlang stand er in seiner Werkstatt – trotz aller Anstrengung – und bastelte ein Vogelhäuschen. „Der Opa hat sich da richtig reingesteigert“, sagt Enkelin Bianca Hermle. Das Vogelhaus ziert nun ihren Garten in Stuttgart. Es ist eine Kopie von Langs eigenem Vogelhaus und gleicht eher einer Villa als einem Häuschen – und ist eigentlich gar nicht für Vögek bestimmt, sondern für Hermles Kater Luke.

Stolz auf sein letztes Meisterwerk: Mit 99 Jahren hat Johann Lang ein Vogelhaus für seine Enkelin gebastelt. Heute feiert er seinen 100. Geburtstag. Das Handwerken will er ab jetzt sein lassen. © Privat

Die Samtpfote durfte in der Vergangenheit öfter bei den Großeltern Urlaub machen, wenn die Enkelin mit ihrer Familie für längere Zeit verreist war, und hatte einen Narren an dem Vogelhaus gefressen.

Also fertigte Johann Lang auch ein Häuschen für den 18 Jahre alten Kater der Enkelin an. Das ist nicht das Einzige, was Johann Lang für die Katze in der Vergangenheit bastelte. Auch eine Katzenleiter bekam der Kater.

Ich habe einen Bilderbuchopa. Er ist immer für mich da. Mein ganzes Leben.

Zum 60. Geburtstag überreichte Bianca Hermle ihrem Opa einen kleinen Blumenstrauß. Auch 40 Jahre später bekommt der Opa seine Blümchen von der Enkelin. (Collage) © Privat/ Verena Möckl

„Der Opa ist handwerklich mega begabt“, schwärmt Bianca Hermle. Ihr Opa ist ihr Held. Das muss sie nicht aussprechen, das merkt man an der Art, wie sie von ihrem Opa erzählt. „Ich habe einen Bilderbuchopa. Er ist immer für mich da. Mein ganzes Leben.“ Besonders beeindruckt die 41-Jährige, wie fit ihr Großvater noch immer ist. „Der Opa und der Kater sind beide unsere Methusalems“, sagt Bianca Hermle und lacht.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Dachau-Newsletter.

85 Jahre beim ASV Dachau: Auch der Sport ist seine Leidenschaft

Johann Lang war aber nicht nur ein begnadeter Bastler. „Mein Opa war auch ein grandioser Sportler.“ Sein Herz schlägt für den ASV Dachau. Und das schon seit 85 Jahren. Johann Lang spielte leidenschaftlich gerne Handball, ging wandern, fuhr Ski. Selbst im Alter von 85 Jahren ging er noch Langlaufen. Auch Bianca Hermle fährt Ski. Beigebracht hat ihr das natürlich der Opa.

Der Sport ist immer noch ein wichtiger Teil im Leben von Johann Lang. Auch wenn er mittlerweile selbst keinen Sport mehr machen kann, so liest er jeden Tag den Sportteil in der Zeitung und schaut sich mit seiner Ehefrau Johanna Sportsendungen im Fernsehen an. Im vergangenen Jahr feierten die beiden eingefleischten Dachauer ihre Platinhochzeit.

Heute ist für Johann Lang ein besonderer Tag: Er feiert seinen 100. Geburtstag. Was er sich zu seinem Jubeltag wünscht? „Nix!“ Er sei wunschlos glücklich. Ein paar weitere Jahre wären aber sicherlich schön, meint er und grinst. Das Erfolgsgeheimnis für sein langes Leben vermutet Lang in den Genen seiner Mutter. Und vielleicht auch in den morgendlichen Gymnastikübungen, die er Jahrzehnte praktizierte.

Gefeiert wird heute im Kreis der Familie. Von seiner Enkelin bekommt Johann Lang ein selbstgedichtetes Lied und zehn Gläser selbstgemachte Erdbeermarmelade – und natürlich viele Bussis und Umarmungen. Von der achtjährigen Urenkelin gibt es für den Uropa ein selbstgemaltes Geburtstagsbild.

Besondere Überraschung zum 100. Geburtstag

Und Bianca Hermle hat da noch eine ganz besondere Überraschung. Es ist ein Porträt ihrer Großeltern. „Ich weiß nur noch nicht, ob sich die beiden freuen oder den Kopf schütteln werden.“ Sie hat das Bild anfertigen lassen, damit sie ihre Lieblingsmenschen immer bei sich trägt.

Mit dem Tattoo begleiten sie mich auch, wenn sie mal nicht mehr da sind.

Doch nicht etwa als Foto im Geldbeutel, sondern auf der Innenseite ihres linken Unterarms. Unter der Haut. „Meine Großeltern haben mich mein ganzes Leben begleitet“, sagt Bianca Hermle. „Mit dem Tattoo begleiten sie mich auch, wenn sie mal nicht mehr da sind.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Dachau finden Sie auf Merkur.de/Dachau.