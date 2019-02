Ein Abend voller außergewöhnlicher Darbietungen

Das Orion Streichtrio hat beim Dachauer Schlosskonzert mehr geboten als nur Präzision und Perfektion. Das Publikum durfte sich über ein Klangerlebnis freuen.

Dachau – Das Orion Streichtrio hat beim Schlosskonzert am vergangenen Samstag mit absoluter Homogenität und warmer Klangschönheit überzeugt. Für ein professionelles Kammermusikensemble sind Perfektion und Präzision heutzutage eine Grundvoraussetzung. Um sich von der Konkurrenz abzuheben, braucht es daher eigene musikalische Ideen und eine persönliche, einzigartige Handschrift.

Das Orion Streichtrio zog die Zuhörer weniger durch gewagte Interpretationen oder temperamentvolle Energie in seinen Bann, als vielmehr durch warmen, runden, eleganten und außergewöhnlich wandelbaren Klang: Der Ton der drei Interpreten war stets bemerkenswert genau aufeinander abgestimmt, sodass man stellenweise die einzelnen Stimmen kaum voneinander unterscheiden konnte.

Die Geigerin Soyoung Yoon, der Bratschist Veit Hertenstein und der Cellist Benjamin Gregor- Smith entlockten ihren Instrumenten von der ersten bis zur letzten Note Musik, die das Publikum auf ein-, aber niemals aufdringliche Weise überzeugte.

Auch die Stückauswahl, die die Stärken des Ensembles bestens zur Geltung brachte, war alles andere als reißerisch. Vor der Pause spielte die Gruppe nur ein einziges Stück: Das Divertimento in Es-Dur, KV 563, von Wolfgang Amadeus Mozart, gilt durch seine mit sechs Sätzen ungewöhnliche Länge einerseits als eines der ersten und zugleich wichtigsten Werke für diese Besetzung, andererseits wie die meisten klassischen Werke auch als heikel, da jeder noch so kleine Patzer sofort auffällt und technische Virtuosität nur selten zur Schau gestellt wird. Ungenauigkeiten erlaubte sich das Orion Streichtrio selbstverständlich sowieso nicht, vielmehr glänzte es durch mühelose Anmut, leichtfüßige Wandelbarkeit und spannendes Wechselspiel der Stimmungen.

Von Franz Schuberts zweitem Streichtrio in B-Dur, D 471, existiert lediglich ein einzelner Satz, weil der Komponist das Werk unvollendet ließ. Vom Stil her war dieses Stück dem vorangestellten Mozart-Divertimento nicht unähnlich, auch hier überzeugten die drei Interpreten vor allem mit besonderer Eleganz und ihrer faszinierend schönen Klangsprache. Statt silbriger Geigen-, kräftiger Violen- und sonorer Celloklänge setzten die drei Musiker auf einen homogenen und in sich schattierungsreichen Farbton, der sich nur als „golden“ bezeichnen lässt.

Das nächste Werk, ein Intermezzo von Zoltan Kodály, basiert auf der intensiven Forschung des ungarischen Komponisten über die Volksmusik seines Landes. Doch trotz bunterer rhythmischer Spielereien und leidenschaftlich- temperamentvoller Floskeln blieb das Trio seinen Markenzeichen, dem warmen und doch filigranen Klang und Grazie in der Interpretation, treu.

Den Abschluss des Konzertes bildete eine Serenade für Streichtrio in C-Dur, op. 10, von Ernst von Dohnányi, ein kurzweiliges und vielsätziges Werk: An den triumphalen Eingangsmarsch schloss eine Romanze mit großem Bratschensolo an, das furiose Scherzo war als Fuge gestaltet. Außerdem gab es noch einen Variationensatz und zum Schluss eine Reminiszenz an den ersten Marsch.

Nachdem die drei Streicher des Orion-Trios auch diesen Programmpunkt durch ihre Interpretation zu einem ganz besonderen Hörgenuss hatten werden lassen, nahmen sie sichtlich erschöpft ihren von den Gästen großzügig gespendeten Beifall entgegen.

Die Tatsache, dass sie gerade einen ganzen Abend lang eine außergewöhnliche Darbietung präsentiert hatten, hielt die Drei nicht davon ab, als Zugabe noch einmal einen besonderen Schatz hervorzuholen: Der dritte Satz aus Ludwig van Beethovens Streichtrio in c-Moll ist alles andere als eine kleine Schlussnummer, lag dem Trio jedoch hervorragend. Den Zuhörern wurde somit ein weiteres Mal ein zauberhaftes Klangerlebnis zuteil.

Susanna Morper