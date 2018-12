Dachau aus Schülersicht

Er hat sie fast eineinhalb Jahre Arbeit und Fleiß, vor allem aber sehr viel Zeit gekostet – doch jetzt ist er fertig: der 64-seitige Bildband „Erlebe Dachau im Wandel“ des P-Seminars des Ignaz-Taschner-Gymnasiums in Dachau. Stolz präsentierten die 14 Gymnasiasten jetzt gemeinsam mit ihrer Seminarleiterin Hedwig Bäuml die Früchte ihrer Arbeit vor rund 100 Gästen.

Die Oberstufenschüler begrüßten neben Oberbürgermeister Florian Hartmann auch die stellvertretende Landrätin Marianne Klaffki sowie Wolfgang Bail, der das Seminar besonders unterstützt hatte. In kurzen Referaten stellten die jungen Autoren einzelne Kapitel aus ihrem Bildband vor – darunter Themen wie das Rathaus, die Dachauer Kirchen aber auch das Volksfest.

Oberbürgermeister Florian Hartmann zeigte sich vom Schulprojekt begeistert: „Ich habe schon mehrere Bildbände gekauft, um das Projekt zu unterstützen, die professionelle Arbeit, die die Schüler geleistet haben, ist in meinen Augen unglaublich wertvoll für unser Stadtarchiv.“

Insgesamt hatten die Schüler rund eineinhalb Jahre lang im Archiv sowie bei Verwandten und Freunden nach alten Fotos gesucht, die das Dachau vergangener Zeiten zeigten. Die Bilder fotografierten sie ab oder scannten sie ein.

Anschließend machten sie selbst neue Fotos von den Orten. „Deshalb konnten wir in unserem Bildband quasi ,Alt‘ und ,Neu‘ vergleichend gegenüberstellen“, erklärt P-Seminarleiterin Bäuml. „So ist ein individueller Bildband entstanden, der die Sicht der Schüler auf unsere Stadt widerspiegelt.“

Ganz ohne Schwierigkeiten kamen die Gymnasiasten allerdings nicht davon: Als sie den eigentlich fertigen Bildband am 8. Oktober diesen Jahres an den Verlag schickten, genügte diesem die Qualität von manchen Fotos nicht. „Daraufhin hatten wir nur noch einen knappen Monat Zeit, um die fraglichen Bilder in besserer Qualität abzugeben“, berichtet Bäuml.

Das Ergebnis dieser zusätzlichen Bemühungen kann sich nun aber sehen lassen: „Wir haben so viel positive Rückmeldungen bekommen – 200 Bücher sind schon verkauft“, sagt Hedwig Bäuml und lacht. „Ich habe bereits 100 Bücher nachgeordert!“

Insgesamt wird es 500 Bildbände in dieser limitierten Auflage geben. Ein Exemplar kostet 17,50 Euro und ist bei Hedwig Bäuml im Ignaz-Taschner-Gymnasium oder in der Buchhandlung Blätterwerk in Karlsfeld erhältlich. Nathalie Neuendorf