Paar greift Fußballer in der Altstadt an ‒ Geldstrafe für die Angeklagten

Von: Christiane Breitenberger

War der Vorfall zu lange her oder lag es am damaligen Alkoholkonsum der Beteiligten? Jedenfalls hatte es Amtsrichter Tobias Bauer nicht leicht, einen Abend im Mai 2022 zu rekonstruieren, an dem ein Streit in der Dachauer Altstadt eskalierte. Das angeklagte Paar wurde am Ende verurteilt.

Dachau – Sportler im Allgemeinen und Fußballer im Besonderen sind gut darin, wichtige Siege ordentlich zu feiern. Wenn dann auch noch ein wichtiger Sieg und ein Geburtstag zusammenfallen, kann die Feier auch mal ausgelassener sein – so wie bei einer Fußballmannschaft aus dem Nachbarlandkreis im vergangenen Jahr. Doch während lustige Feiern bei der Mannschaft eher normal sind, war der Abend im Mai 2022 in der Dachauer Altstadt alles andere als gewöhnlich. Es gab Streit mit einem Pärchen, bei dem nicht nur Fäuste, sondern auch ein Glasaschenbecher flog. Am Ende rückte die Polizei an. Jetzt, etwas über ein Jahr später, hatte Amtsrichter Tobias Bauer die mühsame Aufgabe, in einer über dreistündigen Verhandlung zu klären, was an dem Abend genau passiert war.

Fußballer-Gruppe gerät mit Pärchen aneinander

Auf der Anklagebank saß ein Paar aus Dachau. Die beiden sollen an jenem Abend einen Fußballer und dessen Bruder geschlagen haben. Fest steht am Ende der Verhandlung trotz aller Ungereimtheiten: Wegen der Art und Weise, wie die Frau nachts mit ihrem Auto an der Fußballer-Gruppe vorbeifuhr, war die Situation völlig eskaliert.

Vier Zeugen, die zur Gruppe der Fußball-Mannschaft gehörten, waren gekommen, um zu erklären, wie sich der Abend abgespielt hat. In ihrer Erinnerung ist Folgendes passiert: Nachdem die Fußballer ihren Sieg und einen Geburtstag im Kochwirt in der Altstadt gefeiert hatten, wollten einige noch in eine Bar weiterziehen, andere nach Hause. Einige wechselten die Straßenseite, von hinten fuhr ein Auto auf sie zu – für viele gefühlt viel zu schnell – sie erschraken, sprangen zur Seite. Die Aufregung war groß. Die Fahrerin machte eine Vollbremsung, setzte ein paar Meter zurück, das Paar steigt aus.

Und jetzt kommt der Teil, in dem alles eskalierte und bei dem die Aussagen der Zeugen bei Details etwas auseinandergingen. Das mag der langen Zeitspanne – alle Zeugen sagen immer wieder: „Das ist so lange her, da kann ich mich nicht mehr erinnern“ – oder dem „Alkohol geschuldet sein“, wie es einer der Verteidiger sagte. Schließlich hatte zum Beispiel ein Zeuge nach eigenen Aussagen „sieben bis acht Halbe bestimmt“, auch wenn er sich sicher ist, dass er sich noch an alles gut erinnern kann – „gerader Gang war noch möglich, ich wusste am nächsten Tag noch alles, da hat es schon andere Abende gegeben“. Fest steht, dass seine Ehefrau an diesem Abend die Polizei rief, da die Situation eskalierte.

Täter wirft Glas-Aschenbecher in Richtung der Gruppe

Wie es sich in der Verhandlung darstellte, stieg der Beifahrer sofort aggressiv aus, „schwang sofort die Fäuste“, so einer der Zeugen, es gab eine Rangelei mit einem der Fußballer. Die Fahrerin schlug den Bruder eines Fußballers mit der Faust ins Gesicht, später warf der Beifahrer noch einen Glas-Aschenbecher in Richtung der Gruppe. Dieser zerbrach am Boden und verletzte einen der Fußballer am Bein.

Die beiden Angeklagten sprachen in der gesamten Verhandlung jeweils nur in einer Sache: Beide entschuldigten sich bei einzelnen Zeugen. Diese schienen einfach nur froh, dass die Sache endlich einen Abschluss gefunden hatte. Sonst machten die Angeklagten keine Aussagen und ließen ihre Anwälte zunächst erklären, dass sie Aussagen der Anklageschrift widersprechen. Erst als die Verteidiger ihre Plädoyers hielten, erfuhren die Zuhörer mehr: Die Fahrerin sei langsam an die Gruppe herangefahren, diese pöbelte und beide im Auto hätten gehört, wie jemand gegen das Fahrzeug geschlagen habe. Deshalb seien sie ausgestiegen.

Geldstrafe und sechsmonatiger Führerscheinentzug

Die Staatsanwältin machte allerdings klar: „Auch wenn man sich im Straßenverkehr ärgert, muss man ruhig bleiben. Das hätte nicht so eskalieren müssen“, und: „Wer schlägt, fährt nicht.“ Deshalb musste die Dachauerin (28) ihren Führerschein für sechs Monate abgeben.

Richter Bauer kam am Ende der Verhandlung zu einem klaren Urteil: Beide wurden wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt, der Mann wegen des Aschenbecher-Wurfs zusätzlich wegen fahrlässiger Körperverletzung – auch wenn dessen Verteidiger das anders sah: „Selbst wenn mein Mandant etwas geworfen hat, muss er dann davon ausgehen, dass eine Person von einer Scherbe verletzt wird? Ich meine nicht.“

Bauer widersprach bei der Urteilsbegründung vehement: „Wenn ich einen glasähnlichen Gegenstand in die Nähe einer Gruppe werfe, ist klar, dass ich jemanden verletzen kann. Das ist auch für jeden klar, der nicht völlig auf den Kopf gefallen ist.“ Der Mann (36) und die Frau, die beide nicht vorbestraft sind, müssen jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 1400 Euro bezahlen.