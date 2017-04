Pächterwechsel im Augustenfelder Hof

Kamil Tvrdik übernimmt Gaststätte und Hotel

von Nikola Obermeier schließen

Für Martin Geißinger war gestern der letzte Tag im Augustenfelder Hof: Der Gastronom und Wirt übergab das Hotel und die Wirtschaft in der Schleißheimer Straße in Dachau an seinen Nachfolger Kamil Tvrdik. Am 1. Juni wird die Gaststätte wieder eröffnet, mit traditionell bayerischen Speisen – und böhmischer Küche.