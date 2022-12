Trauer um früheren ITG-Musiklehrer und Chorleiter Gerd Wankmüller

Gerd Wankmüller starb im Alter von 74 Jahren © Bernhard Hirsch

Gerd Wankmüller ist tot. Der ehemalige Musiklehrer des Ignaz-Taschner-Gymnasiums (ITG) starb am 17. Dezember an den Folgen eines Herzinfarkts. Wankmüller wurde 74 Jahre alt.

Dachau- Mehr als zwei Jahrzehnte unterrichtete er Schülerinnen und Schüler des ITG in Musik. Vielen ist sein unorthodoxer Unterricht bestimmt noch in Erinnerung. Statt Theorie zu pauken oder einfach nur Lieder zu singen, ging es Wankmüller vor allem darum, den Schülern ein Verständnis von und für Musik zu vermitteln.

Er teilte dazu beispielsweise Kassetten mit bekannten und prägenden Musikstücken aus, die die Schüler in Proben wiedererkennen mussten, auch dann, wenn die Stücke rückwärts gespielt wurden.

Wankmüllers große Liebe galt vor allem seinem Schulchor, den er viele Jahre mit großer Begeisterung und Hingabe am ITG leitete. Im Schreiben eigener Texte, die tiefsinnig, aber auch mit viel Ironie das Schulleben reflektierten, und die dann bei Schulkonzerten dem begeisterten Publikum von seinem Chor vorgetragen wurden, zeigten sich sein Sprachwitz, sein Humor und sein großes Engagement.

Zu vielen Mitgliedern des Chores entwickelte er freundschaftliche Beziehungen, die auch noch lange über die Schulzeit hinaus Bestand hatten. Frank Schmid, der 1990 sein Abitur am Taschner ablegte, ist die Zeit im Oberstufenchor noch heute präsent. „Irgendwie hatte man das Gefühl, etwas Besonderes zu singen, Wankmüller hatte ja auch viele Stücke selbst arrangiert. Er war mit seinen Arrangements provozierend und hat sich bewusst über Konventionen hinweggesetzt, damit aber zum Nachdenken angeregt und Kreativität freigesetzt.“

Auch Johannes Fottner, der ebenfalls am ITG sein Abitur machte und heute an der TU München als Hochschullehrer tätig ist, denkt gerne an die Zeit im ITG-Schulchor zurück: „Ob Bach, Erste Allgemeine Verunsicherung, Simon & Garfunkel oder Alan Parsons Project – es war schön, seine Arrangements in den Chorstunden und im legendären Chorlager in Ainhofen in wirklich langen und disziplinierten Einheiten zu proben. Gemeinsames Kochen und Lagerfeuer inklusive!“ Fottner blieb Wankmüller bis zuletzt freundschaftlich verbunden.

Margit Prohammer, ebenfalls Ehemalige des ITG und Mitglied des Schulchors, hielt zu Wankmüller bis zuletzt Kontakt. Sie berichtet: „Gerd hatte ein super Namensgedächtnis und konnte sich quasi an alle ehemaligen Schüler erinnern. Er hat sich auch immer dafür interessiert, was aus seinen Schülern geworden ist.“

Neben der Musik und seiner Schule spielte Tischtennis eine wichtige Rolle im Leben von Gerd Wankmüller. So trauert auch der Bezirk Oberbayern des Bayerischen Tischtennisverbandes um den ehemaligen Tischtennis-Abteilungsleiter und zweiten Vorsitzenden des TSV Schleißheim. Wankmüller selbst verabschiedete sich mit Goethe von dieser Welt. So heißt es in seiner von ihm selbst vorformulierten Todesanzeige: „,Warum bin ich vergänglich, o Zeus?’, so fragte die Schönheit. ,Machte ich doch’– sagte Gott – ,nur das Vergängliche schön’“.

Die Urne von Gerd Wankmüller wird am 29. Dezember auf dem Friedhof in Eltmann im Kreis Haßberge in Unterfranken beigesetzt.

Bernhard Hirsch